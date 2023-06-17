Путин на ПМЭФ назвал Ростовскую область одним из лидеров в РФ по инвестклимату

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) президент России Владимир Путин назвал несколько регионов лидерами по национальному рейтингу инвестиционного климата. Среди них оказались Ростовская область, Чеченская республика, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий АО и Забайкальский край. Глава государства также отметил необходимость сориентировать инструменты на достижение экономического суверенитета. Следующим годом планируется запустить обновленный механизм инвестиционного вычета.
В прошлом году Ростовская область заняла 12 место в рейтинге национального инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). По данным правительства Ростовской области, за год регион поднялся на четыре позиции.
Напомним, что всего за два дня ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила инвестиционных соглашений на общую сумму 200 миллиардов рублей