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Путин на ПМЭФ назвал Ростовскую область одним из лидеров в РФ по инвестклимату

17 июня 2023, 06:46
Фото: kremlin.ru
Путин на ПМЭФ назвал Ростовскую область одним из лидеров в РФ по инвестклимату
В ходе своего выступления на пленарном заседании во время ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин назвал Ростовскую область одним из лидеров по прогрессу в национальном рейтинге инвестиционного климата в РФ, сообщили региональные власти.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) президент России Владимир Путин назвал несколько регионов лидерами по национальному рейтингу инвестиционного климата. Среди них оказались Ростовская область, Чеченская республика, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий АО и Забайкальский край. Глава государства также отметил необходимость сориентировать инструменты на достижение экономического суверенитета. Следующим годом планируется запустить обновленный механизм инвестиционного вычета.

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В прошлом году Ростовская область заняла 12 место в рейтинге национального инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). По данным правительства Ростовской области, за год регион поднялся на четыре позиции.

Напомним, что всего за два дня ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила инвестиционных соглашений на общую сумму 200 миллиардов рублей

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#Елена Янкевич#ПМЭФ-2023#Инвестиции Ростовской области#Инвестпроекты#Экономика#Владимир Путин
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