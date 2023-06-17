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Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ковидом на Дону осенью 2023 года

17 июня 2023, 08:12
Фото: 1MI
Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ковидом на Дону осенью 2023 года
В Ростовской области ожидается подъем заболеваемости коронавирусом осенью 2023 года, об этом сообщил портал РИА «Новости».

В ходе ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась прогнозом о новой волне заболеваемости коронавирусом, которая ожидается осенью этого года. Эксперт рассказала, что будущий подъем заболеваемости станет масштабнее по сравнению с весенней волной, которая прошла мимо россиян практически незамеченной из-за легкой формы болезни.

«Очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует», — уточнила Попова, добавив, что в настоящий момент надзорный орган рассматривает все варианты развития событий и пытается сделать прогноз об особенностях течения эпидемиологического процесса, основываясь на данных существующих штаммов.

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Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что предположение о том, что коронавирус станет сезонной болезнью, уже подтвердилось.

Ранее стало известно о росте показателей заболеваемости туберкулезом в Ростовской области.

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