Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ковидом на Дону осенью 2023 года

«Очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует», — уточнила Попова, добавив, что в настоящий момент надзорный орган рассматривает все варианты развития событий и пытается сделать прогноз об особенностях течения эпидемиологического процесса, основываясь на данных существующих штаммов.