Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ковидом на Дону осенью 2023 года

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В ходе ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась прогнозом о новой волне заболеваемости коронавирусом, которая ожидается осенью этого года. Эксперт рассказала, что будущий подъем заболеваемости станет масштабнее по сравнению с весенней волной, которая прошла мимо россиян практически незамеченной из-за легкой формы болезни.
«Очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует», — уточнила Попова, добавив, что в настоящий момент надзорный орган рассматривает все варианты развития событий и пытается сделать прогноз об особенностях течения эпидемиологического процесса, основываясь на данных существующих штаммов.
Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что предположение о том, что коронавирус станет сезонной болезнью, уже подтвердилось.
Ранее стало известно о росте показателей заболеваемости туберкулезом в Ростовской области.