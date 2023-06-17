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Ростовская область подписала за 2 дня ПМЭФ-2023 соглашений на 200 млрд рублей

17 июня 2023, 05:34
Фото: 1MI
Ростовская область подписала за 2 дня ПМЭФ-2023 соглашений на 200 млрд рублей
За прошедшие два дня ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила инвестиционных соглашений на общую сумму 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в числе заключенных соглашений был договор с ГК «Бештау». Он касался создания в донской столице производства полного цикла компьютеров. В Ростове будут выпускаться все комплектующие: батареи, платы и детали корпуса.

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Также планируется открытие 100 новых торговых объектов в регионе. Будет организовано создание крупнейшего в Ростовской области комплекса по круглогодичному выращиванию овощей и линии по компактированию минеральных удобрений.

Ранее стало известно, что гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак представил на ПМЭФ-2023 исследование о развитии российских брендов.

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