Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что в Краснодарском крае состоялось очередное заседание суда по делу бывшей главы Минздрава РО Татьяны Быковской. На заседании зачитали показания советника президента региональной Торгово-промышленной палаты Юрия Корнюша, который занимался подготовкой экспертного заключения для проведения тендеров. Эксперт заявил, что в ходе подготовки документации ни с кем не консультировался и не получал указаний, а также не обсуждал содержимое документов с сотрудниками Минздрава. Однако в суде озвучили, что Корнюш звонил замминистра Беседовскому в период подготовки заключения.