Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что в Краснодарском крае состоялось очередное заседание суда по делу бывшей главы Минздрава РО Татьяны Быковской. На заседании зачитали показания советника президента региональной Торгово-промышленной палаты Юрия Корнюша, который занимался подготовкой экспертного заключения для проведения тендеров. Эксперт заявил, что в ходе подготовки документации ни с кем не консультировался и не получал указаний, а также не обсуждал содержимое документов с сотрудниками Минздрава. Однако в суде озвучили, что Корнюш звонил замминистра Беседовскому в период подготовки заключения.
Также спецслужбы представили фонограмму телефонного разговора, во время которого Корнюш и Беседовский обсуждали, что эксперт ТПП не сможет установить тариф на физический метод вывоза мусора, поскольку в Ростовской области его не применяли.
В деле всплыло имя некоего Сергея Дроздова, с которым эксперт обсуждал вопросы экспертизы по электронной почте. В итоге Юрий Корнюш выполнил поручения руководства и написал требуемое заключение, благодаря чему стоимость услуг составила 150 рублей за вывоз килограмма отходов класса «Б».
При этом, согласно данным предыдущим заседаний, в 2018 году средняя цена на вывоз медотходов класса «Б» составляла около 93 рублей за килограмм. При этом «Центр 100» предоставлял больницам две услуги вывоза медицинских отходов, цена на вывоз по второму тарифу составляла 117,2 рублей за килограмм мусора. Эти тарифы были настолько велики, что только за 2018 год больницы переплатили подрядчику почти 17,79 миллиона рублей.
Ранее в суде по делу Быковской допросили еще одного эксперта ТПП.