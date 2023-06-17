Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Затор растянулся в сторону Ставрополя практически по всей станице Кагальницкой. Его длинна составила минимум 4 километра.
Водителям приходится стоять в пробке из-за проведения дорожных работ, которые ведутся в станице сразу на нескольких участках.
Ранее между Ростовом и Таганрогом образовалась пробка на 13 километров. На участке в районе Мержаново также проводятся ремонтные работы. Кроме того, ситуацию осложнило произошедшее неподалеку ДТП.