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Трассу Ростов — Ставрополь парализовала пробка из-за ремонта дорог 17 июня

17 июня 2023, 07:10
Фото: 1MI
Трассу Ростов — Ставрополь парализовала пробка из-за ремонта дорог 17 июня
В районе станицы Кагальницкой в Ростовской области на трассе собралась большая пробка с утра 17 июня, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты».

Затор растянулся в сторону Ставрополя практически по всей станице Кагальницкой. Его длинна составила минимум 4 километра.

Водителям приходится стоять в пробке из-за проведения дорожных работ, которые ведутся в станице сразу на нескольких участках.

Ранее между Ростовом и Таганрогом образовалась пробка на 13 километров. На участке в районе Мержаново также проводятся ремонтные работы. Кроме того, ситуацию осложнило произошедшее неподалеку ДТП.

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#Елена Янкевич#Пробка на трассе Ростов - Ставрополь#Ремонт дорог в Ростовской области#Дорожные происшествия в Ростовской области#Происшествие#Транспорт#Общество
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