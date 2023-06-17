Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В пятницу, 16 июня, около 16.45 мск в Ростове произошла авария с пассажирским автобусом №1, курсирующим между Центральным рынком и СЖМ, и такси.
В ГИБДД рассказали, что 48-летний водитель такси Lada Granta ехал по улице Белоусова в районе дома № 14/1 в сторону улицы Дмитрия Петрова. Он не убедился в безопасности движения и врезался в автобус МАЗ на маршруте №1, в котором не было пассажиров.
В результате аварии пострадало таксист, его доставили в медучреждение для оказания помощи медиками. Полиция будет выяснять обстоятельства аварии.
Ранее таксисты взвинтили цены в Ростове из-за дождя.