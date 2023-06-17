В ГИБДД рассказали, что 48-летний водитель такси Lada Granta ехал по улице Белоусова в районе дома № 14/1 в сторону улицы Дмитрия Петрова. Он не убедился в безопасности движения и врезался в автобус МАЗ на маршруте №1, в котором не было пассажиров.