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В Ростове 16 июня водитель такси протаранил автобус №1

17 июня 2023, 10:21
Фото: 1MI
В Ростове 16 июня водитель такси протаранил автобус №1
В пятницу, 16 июня, в Ростове водитель автомобиля Lada Granta отправился в больницу после аварии с автобусом маршрута №1, об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В пятницу, 16 июня, около 16.45 мск в Ростове произошла авария с пассажирским автобусом №1, курсирующим между Центральным рынком и СЖМ, и такси.

В ГИБДД рассказали, что 48-летний водитель такси Lada Granta ехал по улице Белоусова в районе дома № 14/1 в сторону улицы Дмитрия Петрова. Он не убедился в безопасности движения и врезался в автобус МАЗ на маршруте №1, в котором не было пассажиров.

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В результате аварии пострадало таксист, его доставили в медучреждение для оказания помощи медиками. Полиция будет выяснять обстоятельства аварии.

Ранее таксисты взвинтили цены в Ростове из-за дождя.

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