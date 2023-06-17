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В Ростове-на-Дону осудили организаторов терактов в Крыму на 23 года тюрьмы

17 июня 2023, 16:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону осудили организаторов терактов в Крыму на 23 года тюрьмы
В Ростовской области огласили приговор организаторам терактов в Крыму и Севастополе, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В пятницу, 16 июня, в суде огласили приговор по делу Андрея Кулиевича, Николая Лагутина, Валентина Хорошаева, которые обвинялись в приготовлении к преступлению, совершении террористического акта организованной группой, публичных призывах к терроризму, незаконном приобретении и хранении оружия, а также незаконном хранении и изготовлении взрывчатки. Четвертому фигуранту дела Даниилу Решетниченко предъявили обвинение в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма.

В суде установили, что три года назад в Республике Крым и Севастополе Кулиевич с Лагутиным и Хорошаевым изучали места массового скопления людей и проверяли их на предмет средств антитеррористической безопасности, а также изготовили три взрывных устройства, которые хранили у себя дома. Им не удалось реализовать свой преступный замысел и осуществить взрыв, поскольку их задержали силовики. В домах подозреваемых нашли нелегальные самодельные «огнестрелы» и три патрона для пистолетов.

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Кроме того, с 1 до 20 мая того же года мужчины, включая Решетниченко, распространяли в Севастополе и Республике Крым листовки с призывом свергнуть действующую власть и оправданием их действий.

На днях суд признал мужчин виновными, Кулиевичу присудили 7,5 лет колонии строгого режима, Хорошаеву — семь лет и три месяца, Лагутину — семь лет. Каждый из них проведет первые четыре года своего срока в тюрьме и выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. Решетниченко проведет в колонии два года.

Приговор пока не вступил в законную силу, а потому его можно обжаловать в апелляции.

Ранее в Ростове оштрафовали студента, который выкрикивал нацистские лозунги и обещал отвоевать Крым.

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