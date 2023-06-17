Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В пятницу, 16 июня, в суде огласили приговор по делу Андрея Кулиевича, Николая Лагутина, Валентина Хорошаева, которые обвинялись в приготовлении к преступлению, совершении террористического акта организованной группой, публичных призывах к терроризму, незаконном приобретении и хранении оружия, а также незаконном хранении и изготовлении взрывчатки. Четвертому фигуранту дела Даниилу Решетниченко предъявили обвинение в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма.
В суде установили, что три года назад в Республике Крым и Севастополе Кулиевич с Лагутиным и Хорошаевым изучали места массового скопления людей и проверяли их на предмет средств антитеррористической безопасности, а также изготовили три взрывных устройства, которые хранили у себя дома. Им не удалось реализовать свой преступный замысел и осуществить взрыв, поскольку их задержали силовики. В домах подозреваемых нашли нелегальные самодельные «огнестрелы» и три патрона для пистолетов.
Кроме того, с 1 до 20 мая того же года мужчины, включая Решетниченко, распространяли в Севастополе и Республике Крым листовки с призывом свергнуть действующую власть и оправданием их действий.
На днях суд признал мужчин виновными, Кулиевичу присудили 7,5 лет колонии строгого режима, Хорошаеву — семь лет и три месяца, Лагутину — семь лет. Каждый из них проведет первые четыре года своего срока в тюрьме и выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. Решетниченко проведет в колонии два года.
Приговор пока не вступил в законную силу, а потому его можно обжаловать в апелляции.
Ранее в Ростове оштрафовали студента, который выкрикивал нацистские лозунги и обещал отвоевать Крым.