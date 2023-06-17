В суде установили, что три года назад в Республике Крым и Севастополе Кулиевич с Лагутиным и Хорошаевым изучали места массового скопления людей и проверяли их на предмет средств антитеррористической безопасности, а также изготовили три взрывных устройства, которые хранили у себя дома. Им не удалось реализовать свой преступный замысел и осуществить взрыв, поскольку их задержали силовики. В домах подозреваемых нашли нелегальные самодельные «огнестрелы» и три патрона для пистолетов.