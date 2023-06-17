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В Ростове на ремонт тротуаров выделили 2,5 миллиона рублей

17 июня 2023, 15:54
Фото: 1MI
В Ростове на ремонт тротуаров выделили 2,5 миллиона рублей
В Ростове на ремонт тротуаров улично-дорожной сети города потратят 2,5 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

В четверг, 15 июня, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» выступило организатором электронного аукциона для поиска организации, которая возьмет на себя ремонт тротуаров на территории улично-дорожной сети города. Максимальная стоимость работ составляет 2,51 миллиона рублей.

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Подрядчику нужно будет разобрать бортовые камни, снять деформированное дорожное покрытие, заменить его новым и обустроить дорожки. Срок выполнения работ — 31 декабря текущего года.

Принимать заявки от участников аукциона будут до 23 июня, победителя объявят через три дня.

Ранее стало известно, что из-за ремонта дорог в Ростове изменят маршруты движения общественного транспорта.

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