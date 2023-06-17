В четверг, 15 июня, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» выступило организатором электронного аукциона для поиска организации, которая возьмет на себя ремонт тротуаров на территории улично-дорожной сети города. Максимальная стоимость работ составляет 2,51 миллиона рублей.