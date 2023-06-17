Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В четверг, 15 июня, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» выступило организатором электронного аукциона для поиска организации, которая возьмет на себя ремонт тротуаров на территории улично-дорожной сети города. Максимальная стоимость работ составляет 2,51 миллиона рублей.
Подрядчику нужно будет разобрать бортовые камни, снять деформированное дорожное покрытие, заменить его новым и обустроить дорожки. Срок выполнения работ — 31 декабря текущего года.
Принимать заявки от участников аукциона будут до 23 июня, победителя объявят через три дня.
Ранее стало известно, что из-за ремонта дорог в Ростове изменят маршруты движения общественного транспорта.