Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В субботу, 17 июня, Алексей Логвиненко объявил даты выпускных вечеров для старшеклассников. Глава администрации рассказал, что выпускники 11 классов простятся со школой 23 июня после завершения периода сдачи экзаменов, а выпускники девятого класса смогут выбрать для празднования выпускного 23, 24 или 30 июня.
Напомним, что согласно требованию федерального и местного законодательства в дни выпускных строго запрещена розничная продажа алкоголя, если речь не идет о ресторанах и других заведениях общепита.