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В Ростове школьные выпускные пройдут за три дня

17 июня 2023, 11:06
Фото: 1MI
В Ростове школьные выпускные пройдут за три дня
В Ростове 23, 24 и 30 июня пройдут выпускные вечера для выпускников старших классов, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В субботу, 17 июня, Алексей Логвиненко объявил даты выпускных вечеров для старшеклассников. Глава администрации рассказал, что выпускники 11 классов простятся со школой 23 июня после завершения периода сдачи экзаменов, а выпускники девятого класса смогут выбрать для празднования выпускного 23, 24 или 30 июня.

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Напомним, что согласно требованию федерального и местного законодательства в дни выпускных строго запрещена розничная продажа алкоголя, если речь не идет о ресторанах и других заведениях общепита.

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