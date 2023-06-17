В субботу, 17 июня, Алексей Логвиненко объявил даты выпускных вечеров для старшеклассников. Глава администрации рассказал, что выпускники 11 классов простятся со школой 23 июня после завершения периода сдачи экзаменов, а выпускники девятого класса смогут выбрать для празднования выпускного 23, 24 или 30 июня.