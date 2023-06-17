В Ростове встретили участников автопробега «Дорогами Победы»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В пятницу, 16 июня, организатор автопробега «Дорогами Победы» и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин рассказал, что во второй раз автопробег решили провести с изменением маршрута. Если в 2022 году участники направлялись в Волгоград, то сейчас конечной точкой автопробега станет Севастополь. За время пути автомобилисты и другие участники акции проедут 17 субъектов Российской Федерации, в том числе четыре новых региона.
«В ходе автопробега нашим ребятам были доставлены средства радиоэлектронной борьбы. Ряд депутатов доставили груз практически на линию соприкосновения», рассказал Чебыкин, добавив, что во время посещения Ростов депутаты возложили цветы к мемориалу «Павшим воинам».
После Ростова участники акции отправятся в Задонск на территории Липецкой области и Тверь.
Последний автопробег в Ростовской области состоялся 9 мая.