В Ростове встретили участников автопробега «Дорогами Победы»

В пятницу, 16 июня, организатор автопробега «Дорогами Победы» и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин рассказал, что во второй раз автопробег решили провести с изменением маршрута. Если в 2022 году участники направлялись в Волгоград, то сейчас конечной точкой автопробега станет Севастополь. За время пути автомобилисты и другие участники акции проедут 17 субъектов Российской Федерации, в том числе четыре новых региона.