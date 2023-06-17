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В Ростове встретили участников автопробега «Дорогами Победы»

17 июня 2023, 12:57
Фото: zsro.ru
В Ростове встретили участников автопробега «Дорогами Победы»
В Ростове встретили автопробег «Дорогами Победы», посвященный годовщинам основания Санкт-Петербурга и Севастополя, а также 80-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве.

В пятницу, 16 июня, организатор автопробега «Дорогами Победы» и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин рассказал, что во второй раз автопробег решили провести с изменением маршрута. Если в 2022 году участники направлялись в Волгоград, то сейчас конечной точкой автопробега станет Севастополь. За время пути автомобилисты и другие участники акции проедут 17 субъектов Российской Федерации, в том числе четыре новых региона.

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«В ходе автопробега нашим ребятам были доставлены средства радиоэлектронной борьбы. Ряд депутатов доставили груз практически на линию соприкосновения», рассказал Чебыкин, добавив, что во время посещения Ростов депутаты возложили цветы к мемориалу «Павшим воинам».

После Ростова участники акции отправятся в Задонск на территории Липецкой области и Тверь.

Последний автопробег в Ростовской области состоялся 9 мая.

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