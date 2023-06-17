В Ростовской области 17 июня в лобовом ДТП пострадали два водителя

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В субботу, 17 июня, в 08.30 мск в Шахтах на улице Платова, 80 произошла серьезная авария.
По предварительной информации, 37-летний водитель Lada Granta нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, что спровоцировало столкновение с встречной иномаркой Nissan Murano, за рулем которой находился 74-летний дончанин.
В итоге оба водителя получили травмы, их доставили в больницу, а полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее смертельная авария в Ростовской области унесла жизни женщины и ребенка, а также травмировала еще двух человек, включая девочку-подростка.