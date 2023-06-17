В Ростовской области больше двух месяцев ищут пропавшего 52-летнего ростовчанина

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В пятницу, 16 июня, стало известно, что в Ростовской области уже более двух месяцев ищут 52-летнего Владимира Середина из Ростова-на-Дону. Мужчина ушел из дома 14 апреля, с тех пор о нем ничего неизвестно. Приметами мужчины назвали рост 1,75 метра, а также худощавое телосложение, у ростовчанина темно-русые с сединой волосы и светлые глаза. Больше отличительных черт нет, поскольку его близкие не знают, во что он был одет, когда исчез.
Если кто-то из жителей Ростовской области встречал этого человека или обладает информацией о его местонахождении, поисковой отряд просит связаться с инфоргом Еленой по номеру 8(905)439-02-99 или же позвонить по телефону 112, 8(800)700-54-52.
Ранее бывший муж пенсионерки, чье тело нашли в реке, признался в ее убийстве.