В Ростовской области больше двух месяцев ищут пропавшего 52-летнего ростовчанина

В пятницу, 16 июня, стало известно, что в Ростовской области уже более двух месяцев ищут 52-летнего Владимира Середина из Ростова-на-Дону. Мужчина ушел из дома 14 апреля, с тех пор о нем ничего неизвестно. Приметами мужчины назвали рост 1,75 метра, а также худощавое телосложение, у ростовчанина темно-русые с сединой волосы и светлые глаза. Больше отличительных черт нет, поскольку его близкие не знают, во что он был одет, когда исчез.