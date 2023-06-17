Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал о жестоком двойном убийстве в Мартыновском районе. По словам источника издания, в Ростовском областном суде вынесли приговор 56-летнему дончанину, который убил супругу и ее молодого возлюбленного.
Сообщается, что Николай[прим. редакции — имя фигуранта дела изменили] несколько лет назад развелся со своей супругой и ушел к другой женщине после долгих лет брака. Расставание для пары было болезненным, однако его бывшая жена встретила 47-летнего партнера, а сам Николай жил возлюбленной и ее дочерью.
Несмотря на устроенную личную жизнь, Николай все еще ревновал бывшую жену и якобы решил навестить ее без приглашения, что стало причиной трагических событий.
Пара занималась любовью, когда бывший муж вошел в дом. Увиденное заставило мужчину обезуметь от гнева, Николай схватил ружье и застрелил молодого соперника, после чего сменил оружие на нож и хладнокровно убил мать своей взрослой дочери, после чего сбежал.
Тела возлюбленных на кровати обнаружила дочь убитой женщины, которая немедленно заявила в полицию — Николая задержали. Источник издания заявил, что мужчина не стал отрицать свою вину, на Николая завели дело об убийстве и незаконном хранении оружия.
На заседании суда мужчину признали виновным, Николай проведет в колонии строго режима 14 лет.
Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждение в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее бывший муж сознался в убийстве пенсионерки в ходе бытовой ссоры.