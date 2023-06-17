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В Ростовской области дончанин убил бывшую жену и ее партнера в постели

17 июня 2023, 12:34
Фото: pxhere.com
В Ростовской области дончанин застал в постели и убил бывшую жену и ее партнера
В Ростовской области мужчина, ушедший из семьи, застал бывшую жену с новым возлюбленным в постели, после чего жестоко убил их обоих, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал о жестоком двойном убийстве в Мартыновском районе. По словам источника издания, в Ростовском областном суде вынесли приговор 56-летнему дончанину, который убил супругу и ее молодого возлюбленного.

Сообщается, что Николай[прим. редакции — имя фигуранта дела изменили] несколько лет назад развелся со своей супругой и ушел к другой женщине после долгих лет брака. Расставание для пары было болезненным, однако его бывшая жена встретила 47-летнего партнера, а сам Николай жил возлюбленной и ее дочерью.

Дончанин убил бывшую супругу, а ее гостя застрелил из ружья
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Несмотря на устроенную личную жизнь, Николай все еще ревновал бывшую жену и якобы решил навестить ее без приглашения, что стало причиной трагических событий.

Пара занималась любовью, когда бывший муж вошел в дом. Увиденное заставило мужчину обезуметь от гнева, Николай схватил ружье и застрелил молодого соперника, после чего сменил оружие на нож и хладнокровно убил мать своей взрослой дочери, после чего сбежал.

Тела возлюбленных на кровати обнаружила дочь убитой женщины, которая немедленно заявила в полицию — Николая задержали. Источник издания заявил, что мужчина не стал отрицать свою вину, на Николая завели дело об убийстве и незаконном хранении оружия.

На заседании суда мужчину признали виновным, Николай проведет в колонии строго режима 14 лет.

Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждение в официальных источниках, данные уточняются.

Ранее бывший муж сознался в убийстве пенсионерки в ходе бытовой ссоры.

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