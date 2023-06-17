Сообщается, что Николай[прим. редакции — имя фигуранта дела изменили] несколько лет назад развелся со своей супругой и ушел к другой женщине после долгих лет брака. Расставание для пары было болезненным, однако его бывшая жена встретила 47-летнего партнера, а сам Николай жил возлюбленной и ее дочерью.