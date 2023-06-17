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В Ростовской области на модернизацию коммунальных сетей направят более 16 млрд рублей

17 июня 2023, 11:36
Фото: donland.ru
В Ростовской области на модернизацию коммунальных сетей направят более 16 млрд рублей
Ростовская область получит более 16 миллиардов рублей на модернизацию и строительство теплосетей и сетей водоснабжения в Ростове, Таганроге, Шахтах и еще семи районах и крупных городах, об этом сообщили на портале донского правительства.

Власти объявили, что на строительство и модернизацию коммунальных сетей Ростовской области в 2023–2024 годах регион направит более 16 миллиардов рублей. Работы пройдут в Ростове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Гукове, а также на территории Миллеровского, Белокалитвинского и Красносулинского районов.

В пресс-службе также рассказали, что замгубернатора Игорь Сорокин посетил подобный объект на ЗЖМ в Ростове, где сейчас перекладывают теплосети диаметром 500 миллиметров. Работы на участке протяженностью 350 метров обещают закончить к концу 2023 года. По словам Игоря Сорокина, завершение работ позволит повысить надежность и качество теплоснабжения ростовчан.

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Он добавил, что в 2023–2024 годах ООО «РТС» планирует модернизировать более 20 изношенных участков теплосетей и провести реконструкцию насосной станции «Темерник», компания инвестирует в это 3,8 миллиарда рублей.

Кроме того, замгубернатора Ростовской области побывал на участках ремонта теплотрасс. В настоящий момент из-за дефектов теплосетей без воды остаются 44 многоквартирных дома на ЗЖМ и в центре Ростова.

Ранее сообщалось, что ростовчанам восстановят подачу горячего водоснабжения до 21 июня.

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