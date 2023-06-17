Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Власти объявили, что на строительство и модернизацию коммунальных сетей Ростовской области в 2023–2024 годах регион направит более 16 миллиардов рублей. Работы пройдут в Ростове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Гукове, а также на территории Миллеровского, Белокалитвинского и Красносулинского районов.
В пресс-службе также рассказали, что замгубернатора Игорь Сорокин посетил подобный объект на ЗЖМ в Ростове, где сейчас перекладывают теплосети диаметром 500 миллиметров. Работы на участке протяженностью 350 метров обещают закончить к концу 2023 года. По словам Игоря Сорокина, завершение работ позволит повысить надежность и качество теплоснабжения ростовчан.
Он добавил, что в 2023–2024 годах ООО «РТС» планирует модернизировать более 20 изношенных участков теплосетей и провести реконструкцию насосной станции «Темерник», компания инвестирует в это 3,8 миллиарда рублей.
Кроме того, замгубернатора Ростовской области побывал на участках ремонта теплотрасс. В настоящий момент из-за дефектов теплосетей без воды остаются 44 многоквартирных дома на ЗЖМ и в центре Ростова.
Ранее сообщалось, что ростовчанам восстановят подачу горячего водоснабжения до 21 июня.