В пресс-службе также рассказали, что замгубернатора Игорь Сорокин посетил подобный объект на ЗЖМ в Ростове, где сейчас перекладывают теплосети диаметром 500 миллиметров. Работы на участке протяженностью 350 метров обещают закончить к концу 2023 года. По словам Игоря Сорокина, завершение работ позволит повысить надежность и качество теплоснабжения ростовчан.