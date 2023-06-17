В Ростовской области на трассе «Ростов — Азов» легковой автомобиль влетел в КамАЗ

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В субботу, 17 июня, в 10.00 мск на 13-м километре трассы между Ростовом-на-Дону и Азовом 33-летний водитель Skoda Octavia не учел безопасную скорость движения, потерял управление над автомобилем и влетел в КамАЗ, за рулем которого был 28-летний мужчина.
Хотя оба транспортных средства получили повреждения кузова, никто из участников аварии не пострадал. Полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове-на-Дону водитель такси врезался в автобус.