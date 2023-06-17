В Ростовской области на трассе «Ростов — Азов» легковой автомобиль влетел в КамАЗ

В субботу, 17 июня, в 10.00 мск на 13-м километре трассы между Ростовом-на-Дону и Азовом 33-летний водитель Skoda Octavia не учел безопасную скорость движения, потерял управление над автомобилем и влетел в КамАЗ, за рулем которого был 28-летний мужчина.