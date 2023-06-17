rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Изображение материала

В Ростовской области на трассе «Ростов — Азов» легковой автомобиль влетел в КамАЗ

17 июня 2023, 15:24
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе «Ростов — Азов» легковой автомобиль влетел в КамАЗ
В Ростовской области в субботу, 17 июня, произошла авария с участием «легковушки» и КамАЗа, об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

В субботу, 17 июня, в 10.00 мск на 13-м километре трассы между Ростовом-на-Дону и Азовом 33-летний водитель Skoda Octavia не учел безопасную скорость движения, потерял управление над автомобилем и влетел в КамАЗ, за рулем которого был 28-летний мужчина.

В Ростовской области 17 июня в лобовом ДТП пострадали два водителя
Узнать подробнее

Хотя оба транспортных средства получили повреждения кузова, никто из участников аварии не пострадал. Полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель такси врезался в автобус.

Читайте также:
В Ростовской области в ДТП с Bentley бизнес-коуча погибла 34-летняя женщинаВ Ростове водитель иномарки сбила трехлетнего мальчика на машинкеВ Ростовской области под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик
#Надежда Пустяк#Транспорт#Происшествие#18+#Дтп#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Азов
Подпишитесь
Бензин и дизельное топливо подорожали в Ростовской области в июне
Сегодня, 06:18
Трассу Ростов — Ставрополь парализовала пробка из-за ремонта дорог 17 июня
Сегодня, 07:10
Спасатель Белков рассказал, что делать ростовчанам в случае аварии на железной дороге
Вчера, 18:14
Сразу три трассы в Ростовской области сделают федеральными
Вчера, 18:12
Эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна
Вчера, 16:58
«Полтора миллиона»: частный детектив рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове
Вчера, 17:01