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В Ростовской области появится инновационная молочная ферма на 1200 голов за 1,5 млрд

17 июня 2023, 06:19
Фото: 1MI
В Ростовской области появится инновационная молочная ферма
Соглашение о создании в Ростовской области инновационной молочной фермы на 1200 голов было подписано на полях ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба облправительства.

Производство будет открыто в Константиновском районе. Причем его строительство начнется уже в текущем году. А вот завершится оно, согласно планам компании, спустя два года.

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Размер инвестиций в проект составит порядка 1,5 миллиардов рублей. Как только ферма выйдет на плановые объемы производства она будет давать около 15 тысяч тонн молока в год.

Ранее стало известно, что Ростовская область за 2 дня форума в Санкт-Петербурге заключила соглашений на сумму 200 миллиардов рублей. В числе их оказалось соглашение о создании самого крупного в регионе комплекса по круглогодичному выращиванию овощей.

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