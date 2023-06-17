В Ростовской области появится инновационная молочная ферма на 1200 голов за 1,5 млрд

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Производство будет открыто в Константиновском районе. Причем его строительство начнется уже в текущем году. А вот завершится оно, согласно планам компании, спустя два года.
Размер инвестиций в проект составит порядка 1,5 миллиардов рублей. Как только ферма выйдет на плановые объемы производства она будет давать около 15 тысяч тонн молока в год.
Ранее стало известно, что Ростовская область за 2 дня форума в Санкт-Петербурге заключила соглашений на сумму 200 миллиардов рублей. В числе их оказалось соглашение о создании самого крупного в регионе комплекса по круглогодичному выращиванию овощей.