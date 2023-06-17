Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
В субботу, 17 июня, стало известно, что кратковременный дождь обернулся для жителей Батайска настоящим потопом.
В мессенджерах распространилось видео очевидца, который снял Центральный рынок на улице Максима Горького после кратковременного дождя. Торговые ряды оказались затоплены водой, по крайней мере, сантиметров на 15, и посетители рынка вынуждены были делать покупки, утопая в мутной воде по щиколотку.
По словам автора видео, дождь продолжался всего 15 минут, но был достаточно сильным, чтобы затопить весь рынок. Когда вода уйдет с территории рынка пока неизвестно, батайчане в соцсетях предположили, что придется ждать, пока территория торговой площадки высохнет сама.
Согласно данным госстатистики, в июне 2023 года в Ростовской области зафиксировали рост цен на бензин и дизельное топливо.
По сравнению с первой декадой мая цены выросли, из-за чего средняя стоимость литра бензина достигла 52,6 рубля за литр. При этом литр Аи-92 теперь стоит 48,2 рубля, Аи-95 — 52,7 рубля, Аи-98 и другие виды бензина с высоким октановым числом стоят от 61,9 рубля за литр. Дизель в среднем стоит около 55,1 рубля за литр.
Сообщается, что цены на бензин в среднем выросли за месяц на 36 копеек, а дизель — на 23 копейки.
Сейчас в ЮФО цены на топливо зафиксировались на отметке 52,8 рубля за литр бензина и 56,3 рубля за литр дизеля.
В Краснодарском крае продолжаются слушания по делу экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую вместе с ее заместителем Станиславом Беседовским обвиняют в превышении должностных полномочий.
На днях в суде зачитали показания еще одного свидетеля, советника президента ТПП РФ по Ростовской области Юрия Корнюша, который занимался подготовкой документации для проведения тендера на вывоз медицинских отходов из донских больниц.
Изначально свидетель отрицал, что контактировал с кем-либо относительно процедуры закупки, однако позднее в суде предоставили доказательства, что Корнюш созванивался с Беседовским. После этого свидетель вспомнил и третье лицо в переговорах — Сергея Дроздова, с которым они обменялись письмами по электронной почте. С одним из них Корнюш обсуждал тарифы на вывоз мусора, а с другим — вопросы экспертизы тендера.
После этого Юрий Корнюш закончил подготовку документов, установив необходимые тарифы на вывоз отходов, которые были выше средних цен по городу. Это привело к тому, что только за 2018 год больницы переплатили за вывоз мусора около 17,8 миллиона рублей.