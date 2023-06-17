Изначально свидетель отрицал, что контактировал с кем-либо относительно процедуры закупки, однако позднее в суде предоставили доказательства, что Корнюш созванивался с Беседовским. После этого свидетель вспомнил и третье лицо в переговорах — Сергея Дроздова, с которым они обменялись письмами по электронной почте. С одним из них Корнюш обсуждал тарифы на вывоз мусора, а с другим — вопросы экспертизы тендера.