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Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 17:55

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В Ростовской области взлетели цены на бензин, а Батайск ушел под воду

17 июня 2023, 16:57
Фото: 1MI
В Ростовской области взлетели цены на бензин, а Батайск ушел под воду
В Ростовской области растут цены на бензин и количество подтоплений городов во время дождей, пока в Краснодарском крае раскрываются новые подробности дела о вывозе медотходов из донских больниц.

После дождика в субботу

В субботу, 17 июня, стало известно, что кратковременный дождь обернулся для жителей Батайска настоящим потопом.

В мессенджерах распространилось видео очевидца, который снял Центральный рынок на улице Максима Горького после кратковременного дождя. Торговые ряды оказались затоплены водой, по крайней мере, сантиметров на 15, и посетители рынка вынуждены были делать покупки, утопая в мутной воде по щиколотку.

Воды по колено: Центральный рынок Батайска полностью затопило после дождя 17 июня
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По словам автора видео, дождь продолжался всего 15 минут, но был достаточно сильным, чтобы затопить весь рынок. Когда вода уйдет с территории рынка пока неизвестно, батайчане в соцсетях предположили, что придется ждать, пока территория торговой площадки высохнет сама.

С такими ценами далеко не уедешь

Согласно данным госстатистики, в июне 2023 года в Ростовской области зафиксировали рост цен на бензин и дизельное топливо.

По сравнению с первой декадой мая цены выросли, из-за чего средняя стоимость литра бензина достигла 52,6 рубля за литр. При этом литр Аи-92 теперь стоит 48,2 рубля, Аи-95 — 52,7 рубля, Аи-98 и другие виды бензина с высоким октановым числом стоят от 61,9 рубля за литр. Дизель в среднем стоит около 55,1 рубля за литр.

Фото: 1MI

Сообщается, что цены на бензин в среднем выросли за месяц на 36 копеек, а дизель — на 23 копейки.

Сейчас в ЮФО цены на топливо зафиксировались на отметке 52,8 рубля за литр бензина и 56,3 рубля за литр дизеля.

Продуктивные переговоры

В Краснодарском крае продолжаются слушания по делу экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую вместе с ее заместителем Станиславом Беседовским обвиняют в превышении должностных полномочий.

На днях в суде зачитали показания еще одного свидетеля, советника президента ТПП РФ по Ростовской области Юрия Корнюша, который занимался подготовкой документации для проведения тендера на вывоз медицинских отходов из донских больниц.

Фото: 1MI

Изначально свидетель отрицал, что контактировал с кем-либо относительно процедуры закупки, однако позднее в суде предоставили доказательства, что Корнюш созванивался с Беседовским. После этого свидетель вспомнил и третье лицо в переговорах — Сергея Дроздова, с которым они обменялись письмами по электронной почте. С одним из них Корнюш обсуждал тарифы на вывоз мусора, а с другим — вопросы экспертизы тендера.

После этого Юрий Корнюш закончил подготовку документов, установив необходимые тарифы на вывоз отходов, которые были выше средних цен по городу. Это привело к тому, что только за 2018 год больницы переплатили за вывоз мусора около 17,8 миллиона рублей.

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