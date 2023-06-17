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В Таганрогском заливе спасли группу подростков, унесенных в море на сапбордах

17 июня 2023, 14:56
Фото: pxhere.com
В Таганрогском заливе спасли группу подростков, унесенных в море на сапбордах
В Таганрогском заливе группу подростков от 12 до 16 лет унесло в море отбойным течением, подробностями спасения детей поделилась пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В субботу, 17 июня, на центральном пляже Таганрога отдыхала группа из пяти подростков. Дети в возрасте от 12 до 16 лет решили покататься на сапбордах, проигнорировав штормовое предупреждение, отбойное течение унесло их на один километр в акваторию открытого моря.

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На помощь подросткам направились спасатели, которые помогли детям вернуться на берег. Никто из них не пострадал.

Кроме того, инспекторы ГИМС помогли семье с двумя детьми: у них заглохла моторная лодка, семейство отбуксировали к берегу вместе с судном.

Ранее в Ростове из-под завала грунта спасли газовщика.

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