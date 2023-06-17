В Таганрогском заливе спасли группу подростков, унесенных в море на сапбордах

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В субботу, 17 июня, на центральном пляже Таганрога отдыхала группа из пяти подростков. Дети в возрасте от 12 до 16 лет решили покататься на сапбордах, проигнорировав штормовое предупреждение, отбойное течение унесло их на один километр в акваторию открытого моря.
На помощь подросткам направились спасатели, которые помогли детям вернуться на берег. Никто из них не пострадал.
Кроме того, инспекторы ГИМС помогли семье с двумя детьми: у них заглохла моторная лодка, семейство отбуксировали к берегу вместе с судном.
Ранее в Ростове из-под завала грунта спасли газовщика.