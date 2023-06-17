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В центре Ростова и на ЗЖМ без горячей воды 17 июня остаются еще 44 дома

17 июня 2023, 11:55
Фото: 1MI
В центре Ростова и на ЗЖМ без горячей воды 17 июня остаются еще 44 дома
В Ростове без горячего водоснабжения остаются еще более 40 многоквартирных домов, об этом сообщили на портале донского правительства.

Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин приехал с проверкой на участки ремонта теплотрасс в Ростове-на-Дону. По данным пресс-службы правительства, на сегодняшний день, 17 июня, без горячей воды на Западном и в центре Ростова остаются жители 44 многоквартирных домов. Причиной этого назвали обнаружение новых дефектов теплосетей.

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По словам исполняющего обязанности управляющего ООО «РТС» Андрея Корчагина, в ремонте задействованы 15 бригад из 60 рабочих, которые устраняют дефекты на теплотрассах без выходных.

«К сожалению, после заполнения все трасс на некоторых участках были выявлены дефекты — всего более 270. В настоящее время практически все они устранены, некоторые в работе», — рассказал Андрей Корчагин, добавив, что не может дать гарантии, что при заполнении системы в следующий раз не найдутся новые дефекты. Работы будут продолжаться до подключения всех потребителей.

Ранее стало известно, сколько в Ростовской области потратят на модернизацию теплосетей и сетей водоснабжения до 2025 года.

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