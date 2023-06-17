«К сожалению, после заполнения все трасс на некоторых участках были выявлены дефекты — всего более 270. В настоящее время практически все они устранены, некоторые в работе», — рассказал Андрей Корчагин, добавив, что не может дать гарантии, что при заполнении системы в следующий раз не найдутся новые дефекты. Работы будут продолжаться до подключения всех потребителей.