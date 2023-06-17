Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин приехал с проверкой на участки ремонта теплотрасс в Ростове-на-Дону. По данным пресс-службы правительства, на сегодняшний день, 17 июня, без горячей воды на Западном и в центре Ростова остаются жители 44 многоквартирных домов. Причиной этого назвали обнаружение новых дефектов теплосетей.
По словам исполняющего обязанности управляющего ООО «РТС» Андрея Корчагина, в ремонте задействованы 15 бригад из 60 рабочих, которые устраняют дефекты на теплотрассах без выходных.
«К сожалению, после заполнения все трасс на некоторых участках были выявлены дефекты — всего более 270. В настоящее время практически все они устранены, некоторые в работе», — рассказал Андрей Корчагин, добавив, что не может дать гарантии, что при заполнении системы в следующий раз не найдутся новые дефекты. Работы будут продолжаться до подключения всех потребителей.
Ранее стало известно, сколько в Ростовской области потратят на модернизацию теплосетей и сетей водоснабжения до 2025 года.