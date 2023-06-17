В застройку крупного района в старом аэропорте Ростова инвестируют 132 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Накануне в пятницу, 16 июня, на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал с инвестором соглашение о строительстве нового крупного микрорайона на территории старого аэропорта.
В застройку района планируется вложить более 132 миллиардов рублей, которые позволят возвести не меньше 1,5 миллиона квадратных метров жилья, оборудовать паркинги, обустроить парки, построить спортивно-развлекательные комплексы, детские сады на 2,4 тысячи воспитанников, пять школ, рассчитанные на обучение 5,1 тысячи учеников, а также поликлиники.
К концу июня инвестор получит разрешение на строительство домов, в настоящий момент ведется проектирование одной из школ и детского сада.
Ранее застройщик получил положительное заключение экспертизы на застройку старого аэропорта.