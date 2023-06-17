В застройку крупного района в старом аэропорте Ростова инвестируют 132 млрд рублей

В застройку района планируется вложить более 132 миллиардов рублей, которые позволят возвести не меньше 1,5 миллиона квадратных метров жилья, оборудовать паркинги, обустроить парки, построить спортивно-развлекательные комплексы, детские сады на 2,4 тысячи воспитанников, пять школ, рассчитанные на обучение 5,1 тысячи учеников, а также поликлиники.