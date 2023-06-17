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В застройку крупного района в старом аэропорте Ростова инвестируют 132 млрд рублей

17 июня 2023, 07:22
Фото: donland.ru
В застройку крупного района в старом аэропорте Ростова инвестируют 132 млрд рублей
В Ростове в строительство крупнейшего микрорайона города собираются вложить 132 миллиарда рублей, об этом сообщили на портале донского правительства.

Накануне в пятницу, 16 июня, на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал с инвестором соглашение о строительстве нового крупного микрорайона на территории старого аэропорта.

В застройку района планируется вложить более 132 миллиардов рублей, которые позволят возвести не меньше 1,5 миллиона квадратных метров жилья, оборудовать паркинги, обустроить парки, построить спортивно-развлекательные комплексы, детские сады на 2,4 тысячи воспитанников, пять школ, рассчитанные на обучение 5,1 тысячи учеников, а также поликлиники.

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К концу июня инвестор получит разрешение на строительство домов, в настоящий момент ведется проектирование одной из школ и детского сада.

Ранее застройщик получил положительное заключение экспертизы на застройку старого аэропорта.

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