Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Напомним, в четверг, 15 июня, в соцсетях распространилось видео с обнаженными мужчинами, которые решили искупаться в чане с молоком. Как позднее выяснилось, «заплыв» совершили фермер и бывший полицейский из Семикаракорского района. Произошедшее вызвало серьезный общественный резонанс и волну критики с проверками, и хотя позднее участники скандала объяснили произошедшее — ущерб уже был причинен.
Портал Radio Sputnik со ссылкой на главу администрации Сусатского сельского поселения Ростовской области Андрея Денисова рассказал, что власти негативно отнеслись к действиям своего сотрудника Максима Маслакова. Глава сельской администрации сообщил, что видео вызвало у него чувство стыда из-за действий инспектора отдела муниципального фонда, а потому принял решение об увольнении подчиненного с подорванной репутацией.
«При просмотре одна реакция — стыд[…] После случившегося я его уволил», — цитирует Денисова издание.