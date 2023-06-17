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Власти в Ростовской области отреагировали на видео с голым коллегой в чане с молоком

17 июня 2023, 13:53
Фото: pxhere.com
Власти в Ростовской области отреагировали на видео с голым коллегой в чане с молоком

В Ростовской области из сельской администрации уволили купальщика в чане с молоком

Глава администрации Сусатского сельского поселения Андрей Денисов объявил, что уволил подчиненного Максима Маслакова, который «засветился» в скандальном видео с купанием в чане с молоком, об этом сообщил портал Radio Sputnik.

Напомним, в четверг, 15 июня, в соцсетях распространилось видео с обнаженными мужчинами, которые решили искупаться в чане с молоком. Как позднее выяснилось, «заплыв» совершили фермер и бывший полицейский из Семикаракорского района. Произошедшее вызвало серьезный общественный резонанс и волну критики с проверками, и хотя позднее участники скандала объяснили произошедшее — ущерб уже был причинен.

Фермер и экс-полицейский извинились за купание в чане с молоком в Ростовской области
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Портал Radio Sputnik со ссылкой на главу администрации Сусатского сельского поселения Ростовской области Андрея Денисова рассказал, что власти негативно отнеслись к действиям своего сотрудника Максима Маслакова. Глава сельской администрации сообщил, что видео вызвало у него чувство стыда из-за действий инспектора отдела муниципального фонда, а потому принял решение об увольнении подчиненного с подорванной репутацией.

«При просмотре одна реакция — стыд[…] После случившегося я его уволил», — цитирует Денисова издание.

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