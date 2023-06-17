Напомним, в четверг, 15 июня, в соцсетях распространилось видео с обнаженными мужчинами, которые решили искупаться в чане с молоком. Как позднее выяснилось, «заплыв» совершили фермер и бывший полицейский из Семикаракорского района. Произошедшее вызвало серьезный общественный резонанс и волну критики с проверками, и хотя позднее участники скандала объяснили произошедшее — ущерб уже был причинен.