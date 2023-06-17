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Воды по колено: Центральный рынок Батайска полностью затопило после дождя 17 июня

17 июня 2023, 10:03
Фото: unsplash.com
Воды по колено: Центральный рынок Батайска полностью затопило после дождя 17 июня

В Батайске после кратковременного дождя полностью затопило Центральный рынок

В Батайске непродолжительный дождь затопил торговые ряды Центрального рынка, видео появилось в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Батайск город» опубликовал видео подписчика, который решил посетить Центральный рынок утром субботы, 17 июня, когда город накрыло дождем. По словам подписчика, дождь продолжался всего 15 минут, но этого времени было достаточно, чтобы торговая площадка на улице Максима Горького ушла под воду.

На видео все посетители рынка утопают в воде как минимум по щиколотку, прогуливаясь по торговым рядам. На ролике слышно, как торговцы спрашивают у друг друга: «Что же мы такие невезучие? Что творится?».

Видео: Telegram-канал «Батайск город»

Автор ролика прошел четыре торговых ряда, но ситуация в них была абсолютно одинаковой. Когда вода уйдет с территории рынка пока неизвестно.

В комментариях жители жалуются, что дождь также затопило некоторые домовладения в частном секторе.

Напомним, ранее в Батайске из-за регулярных подтоплений произошло нашествие лягушек.

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