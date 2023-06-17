Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Поставщик электроэнергии предупредил потребителей в Ростове-на-Дону, что на будущей рабочей неделе их ждет масштабное отключение электроэнергии. Так в понедельник, 19 июня, запланировано отключить электричество в домах на улицах Искусственной, Благодатной Комсомольской, Немировича-Данченко, 2-й Пятилетки, площадях Толстого, Свободы и переулках Краснофлотском, Чеканном и Дальнем. Света не будет в промежутке с 09.00 до 17.00 мск, в зависимости от района срок отключения будет меняться.
Компания планирует провести большую часть работ 20 июня: без света останутся жители переулка Краснофлотского и улицы Искусственной, однако к ним добавятся дома на улице Освобождения, Профинтерна, проспекте Ленина, в центре города — на улицах Красноармейской, Горького, проспекте Буденновском, переулке Соборном, а также на ЗЖМ на улицах Мадояна, Доватора, Чудной, Объединения. Кроме того, отключат свет в домах в Нахичевани на улицах 25-й, 27-й Линии, Богданова, Подвойского и Листопадова. Полный список отключений в этот день с перечнем домов следует проверить на портале поставщика электроэнергии.
21 июня работ не запланировано, а вот в четверг, 22 июня, без света останется часть домов в микрорайоне Новое Поселение, жители Западного на Профсоюзной и Перовского, Чкаловского — на улицах Вятской, Штахановского, на СЖМ без света останутся дома на Волкова, Капустина, Космонавтов.
В пятницу работы пройдут в центре города, на Профсоюзной, 51В и снова в микрорайоне Новое Поселение. Найти свой дом и изучить полный график отключения электроэнергии можно по ссылке.
Ранее у жителей Западного одновременно отключили и свет, и воду.