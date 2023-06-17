Компания планирует провести большую часть работ 20 июня: без света останутся жители переулка Краснофлотского и улицы Искусственной, однако к ним добавятся дома на улице Освобождения, Профинтерна, проспекте Ленина, в центре города — на улицах Красноармейской, Горького, проспекте Буденновском, переулке Соборном, а также на ЗЖМ на улицах Мадояна, Доватора, Чудной, Объединения. Кроме того, отключат свет в домах в Нахичевани на улицах 25-й, 27-й Линии, Богданова, Подвойского и Листопадова. Полный список отключений в этот день с перечнем домов следует проверить на портале поставщика электроэнергии.