Ростовский автомобилист пожаловался на ямы на выезде из Ростова в сторону Батайска. По его словам, уже 11 машин, включая его собственную, остались без колес из-за выбоин на дорожном полотне. «Ямы за горкой, их не видно совершенно», — сетует водитель.