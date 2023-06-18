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Более десяти водителей остались без колес из-за огромных ям на выезде из Ростова

18 июня 2023, 09:15
Фото: 1MI
Водители пожаловались на огромные ямы на выезде из Ростова
Водители пожаловались на огромные ямы на выезде из Ростова, из-за них автомобилистам пришлось менять колеса машин, пишут в соцсетях.

Ростовский автомобилист пожаловался на ямы на выезде из Ростова в сторону Батайска. По его словам, уже 11 машин, включая его собственную, остались без колес из-за выбоин на дорожном полотне. «Ямы за горкой, их не видно совершенно», — сетует водитель.

Ущерб, который нанесли ямы его машине, ростовчанин оценил в 40 тысяч рублей, ему потребуется заменить два диска и два ската.

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«Позвонили в ГИБДД, на что они ответили, что будут с дорожниками аж в 10 утра!», — заключил автомобилист.

Ранее ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области.

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