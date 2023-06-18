Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Ростовский автомобилист пожаловался на ямы на выезде из Ростова в сторону Батайска. По его словам, уже 11 машин, включая его собственную, остались без колес из-за выбоин на дорожном полотне. «Ямы за горкой, их не видно совершенно», — сетует водитель.
Ущерб, который нанесли ямы его машине, ростовчанин оценил в 40 тысяч рублей, ему потребуется заменить два диска и два ската.
«Позвонили в ГИБДД, на что они ответили, что будут с дорожниками аж в 10 утра!», — заключил автомобилист.
Ранее ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области.