В Ростове стали известны результаты выпускников на ЕГЭ по химии, литературе, географии и русскому языку. Сто баллов на экзамене по химии набрали 13 юных ростовчан, в прошлом году такой результат показали десять человек. В два раза выросло число стобалльников на ЕГЭ по литературе. Высокий результат в этом году показали девять человек, в прошлом их было всего пять. В 3,5 раза увеличилось число стобалльных работ и на экзамене по русскому языку. Высший балл в этом году по этому предмету получили 23 выпускника.