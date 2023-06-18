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Число стобалльных работ на ЕГЭ по русскому языку и литературе резко выросло в Ростове

18 июня 2023, 07:18
Фото: 1MI
В Ростове выросло число стобалльных работ на ЕГЭ по русскому языку и литературе
В Ростове выросло число стобалльных работ на ЕГЭ по русскому языку и литературе, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В Ростове стали известны результаты выпускников на ЕГЭ по химии, литературе, географии и русскому языку. Сто баллов на экзамене по химии набрали 13 юных ростовчан, в прошлом году такой результат показали десять человек. В два раза выросло число стобалльников на ЕГЭ по литературе. Высокий результат в этом году показали девять человек, в прошлом их было всего пять. В 3,5 раза увеличилось число стобалльных работ и на экзамене по русскому языку. Высший балл в этом году по этому предмету получили 23 выпускника.

Как выпускникам Ростова сдать ЕГЭ на высший балл
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Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове уже есть один ученик, набравший по сто баллов на экзаменах по русскому языку и химии. Им оказался выпускник школы №104.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие профессии выбирают абитуриенты в Ростовской области в 2023 году.

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