Также Гогорян уже от лица девелоперской группы «Вертикаль» подписал соглашение с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым о строительстве отелей в Ессентуках. Гостиницы там получат название Medical-SPA Wellness & SPA. В каждой будет примерно по тысячи номеров с отдельным медицинским корпусом. Стоимость строительства оценивается в семь миллиардов рублей. Строить их также начнут в следующем году, а сдать в эксплуатацию планируют в 2026 году.