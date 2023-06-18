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Депутат из Ростовской области Гогорян застроит Анапу и Ессентуки люксовыми отелями

18 июня 2023, 16:06
Фото: pxhere.com
Депутат из Ростовской области Гогорян собирается построить в Анапе и Ессентуках четырехзвездочные отели
Депутат из Ростовской области Саркис Гогорян собирается построить в Анапе и Ессентуках четырехзвездочные отели, сообщили местные власти.

Депутат из Ростовской области Саркис Гогорян планируют построить курортные комплексы в Анапе и Ессентуках. Соответствующие соглашения он подписал на полях Питерского международного экономического форума.

Известно, что отель в Анапе будет четырехзвездочным. Его построят под международным брендом Domina. Соглашение об этом Гогорян подписал как представитель компании «Лучи». Также в подписании документа участвовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и инвестор из Италии Еудженио Преатони.

Строить отель в Анапе начнут в следующем году. Комплекс будет включать более тысячи номеров, бассейн, ресторан, СПА, торговые объекты, конгресс-центр и аквапарк. Достроить объект планируют в 2027 году. Стоимость инвестиций в него превысит три миллиарда рублей.

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Также Гогорян уже от лица девелоперской группы «Вертикаль» подписал соглашение с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым о строительстве отелей в Ессентуках. Гостиницы там получат название Medical-SPA Wellness & SPA. В каждой будет примерно по тысячи номеров с отдельным медицинским корпусом. Стоимость строительства оценивается в семь миллиардов рублей. Строить их также начнут в следующем году, а сдать в эксплуатацию планируют в 2026 году.

Застраивает семья Гогорян и Ростов-на-Дону. Она владеет фирмой «Донской причал», в концессии у которой до 2046 года находится часть ростовской набережной. На ней Гогорян хотят построить 12-этажный бизнес-центр. Проект вызывал возмущение у местных депутатов и активистов. В конечном итоге нарушения в проекте нашла и прокуратура. Однако строительство скандального бизнес-центра в городе продолжается.

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#Алина Заярная#Ростовские депутаты#Строительство#Новости#Ростовская область#Анапа#Краснодарский край#Ставропольский край
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