Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Депутат из Ростовской области Саркис Гогорян планируют построить курортные комплексы в Анапе и Ессентуках. Соответствующие соглашения он подписал на полях Питерского международного экономического форума.
Известно, что отель в Анапе будет четырехзвездочным. Его построят под международным брендом Domina. Соглашение об этом Гогорян подписал как представитель компании «Лучи». Также в подписании документа участвовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и инвестор из Италии Еудженио Преатони.
Строить отель в Анапе начнут в следующем году. Комплекс будет включать более тысячи номеров, бассейн, ресторан, СПА, торговые объекты, конгресс-центр и аквапарк. Достроить объект планируют в 2027 году. Стоимость инвестиций в него превысит три миллиарда рублей.
Также Гогорян уже от лица девелоперской группы «Вертикаль» подписал соглашение с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым о строительстве отелей в Ессентуках. Гостиницы там получат название Medical-SPA Wellness & SPA. В каждой будет примерно по тысячи номеров с отдельным медицинским корпусом. Стоимость строительства оценивается в семь миллиардов рублей. Строить их также начнут в следующем году, а сдать в эксплуатацию планируют в 2026 году.
Застраивает семья Гогорян и Ростов-на-Дону. Она владеет фирмой «Донской причал», в концессии у которой до 2046 года находится часть ростовской набережной. На ней Гогорян хотят построить 12-этажный бизнес-центр. Проект вызывал возмущение у местных депутатов и активистов. В конечном итоге нарушения в проекте нашла и прокуратура. Однако строительство скандального бизнес-центра в городе продолжается.