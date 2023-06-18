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Двух сотрудников МВД в Ростове уволили из-за связи с «полицейским ОПГ»

18 июня 2023, 15:54
Фото: 1MI
В Ростове двух сотрудников МВД уволили из-за связи с "полицейским ОПГ"
В Ростове двух сотрудников МВД уволили из-за связи с «полицейским ОПГ», пишут СМИ.

Источник 161.ру сообщил, что двое сотрудников ГУ МВД Ростова уволились из-за подозрения в сотрудничестве с фигурантами уголовного дела о «полицейском ОПГ». Сотрудники силового ведомства написали заявления об увольнении по собственному желанию. По информации СМИ, речь идет о заместителе начальника ростовского отдела экономической безопасности Игоре Кузнецове и начальнике пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребрынке и агрокомплексе Владимире Каденко.

Прибывшие в Ростов столичные силовики установили, что Каденко, вероятно, принимал участие в преступных схемах управления БЭП и помогал реализовывать задачи «полицейского ОПГ». Предположительно, он отвечал за незаконное производство табака и алкоголя, а также их перепродажу.

Предупреждения по неполному служебному соответствую, предположительно, получили и три руководящих сотрудника ГУ МВД Ростова. Сейчас их деятельность проверяют московские силовики.

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В самом ГУ МВД по региону информацию об увольнениях сотрудников и предупреждениях пока никак не комментировали. Информация уточняется.

Напомним, в деле о «полицейском ОПГ» уже десятки фигурантов. Ростовские полицейские, предположительно, брали взятки с незаконных табачных ларьков в городе и покрывали их деятельность. Чтобы спасти их от сноса, сотрудники МВД даже угрожали чиновникам. Расследование громкого дела в регионе еще продолжается.

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