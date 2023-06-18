Напомним, в деле о «полицейском ОПГ» уже десятки фигурантов. Ростовские полицейские, предположительно, брали взятки с незаконных табачных ларьков в городе и покрывали их деятельность. Чтобы спасти их от сноса, сотрудники МВД даже угрожали чиновникам. Расследование громкого дела в регионе еще продолжается.