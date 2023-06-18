rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Изображение материала

Еще одну ферму проверят после пикантного купания мужчин в молоке в Ростовской области

18 июня 2023, 10:23
Фото: pxhere.com
Еще одно предприятие проверят после купания в чане с молоком фермера и бывшего полицейского
Еще одно предприятие проверят после купания в чане с молоком фермера Дмитрия Ганженко и бывшего полицейского Максима Маслакова, сообщили в Россельхознадзоре Ростовской области.

Россельхознадзор провел проверку по факту купания фермера Дмитрия Ганженко и бывшего полицейского Максима Маслакова в чане с молоком на одной из ферм в Семикаракорском районе. Ведомство установило, что Ганженко зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, одной из сфер специализации которого является животноводство. Однако сейчас у него не имеется площадок по содержанию сельскохозяйственных животных, а также по производству молочной продукции.

Однако Ганженко может быть связан с коровником, принадлежащей некто ИП Денисова А. М. Производственная площадка также находится в Семикаракорском районе и занимается производством молочной продукции.

Фермер и экс-полицейский извинились за купание в чане с молоком в Ростовской области
Узнать подробнее

Сейчас Россельхознадзор совместно с прокуратурой проверяет производство, принадлежащее ИП Денисовой. В случае выявления там нарушений в изготовлении молочной продукции будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что молоко, в котором купались голые мужчины в Ростовской области, не было реализовано.

Читайте также:
Молоко, в котором купались голые мужчины в Ростовской области, не было реализованоКазачий совет оценит купания фермера и экс-полицейского в молоке в Ростовской областиВласти в Ростовской области отреагировали на видео с голым коллегой в чане с молоком
#Новости#Общество#Россельхознадзор Ростовской области#Происшествие#Происшествие в Ростовской области#Ростовская область#Семикаракорский район
Подпишитесь
Жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе
Сегодня, 05:56
Ростовчане заявили, что велодорожки на Пушкинской невозможно использовать
Сегодня, 04:54
Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону вернутся дожди в июне
Сегодня, 04:43
Сразу три трассы в Ростовской области сделают федеральными
16 июня 18:12
Эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна
16 июня 16:58
«Полтора миллиона»: частный детектив рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове
16 июня 17:01