Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Россельхознадзор провел проверку по факту купания фермера Дмитрия Ганженко и бывшего полицейского Максима Маслакова в чане с молоком на одной из ферм в Семикаракорском районе. Ведомство установило, что Ганженко зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, одной из сфер специализации которого является животноводство. Однако сейчас у него не имеется площадок по содержанию сельскохозяйственных животных, а также по производству молочной продукции.
Однако Ганженко может быть связан с коровником, принадлежащей некто ИП Денисова А. М. Производственная площадка также находится в Семикаракорском районе и занимается производством молочной продукции.
Сейчас Россельхознадзор совместно с прокуратурой проверяет производство, принадлежащее ИП Денисовой. В случае выявления там нарушений в изготовлении молочной продукции будут приняты необходимые меры реагирования.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что молоко, в котором купались голые мужчины в Ростовской области, не было реализовано.