Россельхознадзор провел проверку по факту купания фермера Дмитрия Ганженко и бывшего полицейского Максима Маслакова в чане с молоком на одной из ферм в Семикаракорском районе. Ведомство установило, что Ганженко зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, одной из сфер специализации которого является животноводство. Однако сейчас у него не имеется площадок по содержанию сельскохозяйственных животных, а также по производству молочной продукции.