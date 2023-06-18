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Фельдшер из Волгограда погибла в ДТП с военными грузовиками в Ростовской области

18 июня 2023, 17:35
Фото: 1MI
В ДТП под Морозовском Ростовской области погибла фельдшер из Волгограда
В ДТП под Морозовском Ростовской области погибла фельдшер из Волгограда, пишут местные СМИ.

15 июня недалеко от Морозовска произошло ДТП с участием военных машин. В результате происшествия погибла 41-летняя Нелли Нестерова. Женщина работала военным фельдшером в Волгограде, пишет местное издание V1.ru.

Известно, что авария произошла на трассе А-260. Там столкнулись два военных КамАЗа. Дорогу на какое-то время перекрыли.

Водитель погиб в загоревшемся после ДТП грузовике в Ростовской области
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Нелли Нестерову похоронили с воинскими почестями на кладбище Ворошиловского района Волгограда.

В ГИБДД России по Ростовской области аварию под Морозовском никак не комментировали.

Напомним, сегодня микроавтобус влетел в зерновоз на трассе в Ростовской области.

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