Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
15 июня недалеко от Морозовска произошло ДТП с участием военных машин. В результате происшествия погибла 41-летняя Нелли Нестерова. Женщина работала военным фельдшером в Волгограде, пишет местное издание V1.ru.
Известно, что авария произошла на трассе А-260. Там столкнулись два военных КамАЗа. Дорогу на какое-то время перекрыли.
Нелли Нестерову похоронили с воинскими почестями на кладбище Ворошиловского района Волгограда.
В ГИБДД России по Ростовской области аварию под Морозовском никак не комментировали.
Напомним, сегодня микроавтобус влетел в зерновоз на трассе в Ростовской области.