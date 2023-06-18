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Глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года

18 июня 2023, 06:35
Фото: 1MI
Глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года
Пробок на трассе М-4 «Дон» в текущем году не будет, несмотря на возросший трафик из-за закрытых аэропортов, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко журналисту «Известий».

По словам Петушенко, все дорожные работы на трассе М-4, начиная от российской столицы, были завершены до 12 июня. Таким образом, к сезону отпусков дорогу от Москвы до Ростова освободили от заторов.

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Он также рассказал о ходе работ по строительству обхода вокруг Ростова. Петушенко отметил, что они завершаться в 2024 году.

Ранее на трассе Ростов — Ставрополь образовалась пробка, протяженность которой составила около 4 километров.

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