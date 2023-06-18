Глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По словам Петушенко, все дорожные работы на трассе М-4, начиная от российской столицы, были завершены до 12 июня. Таким образом, к сезону отпусков дорогу от Москвы до Ростова освободили от заторов.
Он также рассказал о ходе работ по строительству обхода вокруг Ростова. Петушенко отметил, что они завершаться в 2024 году.
Ранее на трассе Ростов — Ставрополь образовалась пробка, протяженность которой составила около 4 километров.