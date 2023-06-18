Инцидентом заинтересовались сразу несколько надзорных органов. В Роспотребнадзоре после проведенного расследования заявили, что молоко, в котором купались мужчины, не поставлялось для продажи. Региональный Россельхознадзор также подтвердил эту информацию, однако проверку связанных с Ганженко фермерских хозяйств еще не закончил.