Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:12
В четверг, 15 июня, в Ростовской области запустили движение по обходу Аксая. В открытии дороги дистанционно приняли участие президент Владимир Путин, губернатор Василий Голубев, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Обход Аксая является частью строящегося Ростовского транспортного кольца. Протяженность построенное трассы составляет 35,5 километра. Обход Аксая включает в себя мосты через реки и несколько путепроводов.
Открытие дороги облегчит дорожную обстановку на трассе М-4 «Дон» в период курортного сезона. Глава «Автодора» Петушенко пообещал, что количество пробок на пути к морям Ростовской области и Краснодарского края значительно снизится.
В среду, 14 июня, пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. В тушении участвовали 70 спасателей и 29 единиц техники. На ликвидацию огня у них ушло несколько часов.
С предприятия эвакуировали 150 человек. При этом трех сотрудников ГРЭС пришлось госпитализировать с ожогами. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.
Официально причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции. Сообщения о взрыве или теракте своего подтверждения не нашли.
Работа ГРЭС была приостановлена на несколько часов. Из-за этого без электроснабжения осталась часть жителей Ростовской области. В Ростове в тот день перестали ходить трамваи и выключились светофоры. Ближе к вечеру 14 июня обеспечение граждан электричеством было восстановлено.
Жителей Ростовской области шокировало опубликованное в сети видео с развлечениями фермера Дмитрия Ганженко и бывшего полицейского Максима Маслакова. Мужчина, находясь на молочной ферме, голышом искупались в чане с молоком.
Инцидентом заинтересовались сразу несколько надзорных органов. В Роспотребнадзоре после проведенного расследования заявили, что молоко, в котором купались мужчины, не поставлялось для продажи. Региональный Россельхознадзор также подтвердил эту информацию, однако проверку связанных с Ганженко фермерских хозяйств еще не закончил.
Сами участники «молочной вечеринки» заявили, что искупались в сухом молоке, разбавленном водой. Продукт предназначался для свиней и был просрочен. После купания его якобы вылили в канализацию.
Ганженко и Маслаков попросили прощения за свой поступок и заявили, что испытывают стыд. Однако Маслакова извинения не спасли от увольнения из администрации Сусатского сельского поселения. Ганженко же ждет приговор от казачьего совета стариков. Фермер ко всему прочему является казаком.