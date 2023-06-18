rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Изображение материала

Итоги недели: в Ростовской области открыли обход Аксая и потушили пожар на ГРЭС

18 июня 2023, 15:10
Фото: Правительство Ростовской области
Главные новости Ростовской области с 12 по 18 июня

В Ростовской области открыли обход Аксая, потушили пожар на ГРЭС и поплавали в молоке

В Ростовской области открыли обход Аксая, тем временем часть региона ненадолго осталась без света из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС, а местных жителей шокировало видео с купанием фермера и чиновника в чане с молоком.

Открытие обхода Аксая

В четверг, 15 июня, в Ростовской области запустили движение по обходу Аксая. В открытии дороги дистанционно приняли участие президент Владимир Путин, губернатор Василий Голубев, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Обход Аксая является частью строящегося Ростовского транспортного кольца. Протяженность построенное трассы составляет 35,5 километра. Обход Аксая включает в себя мосты через реки и несколько путепроводов.

Открытие дороги облегчит дорожную обстановку на трассе М-4 «Дон» в период курортного сезона. Глава «Автодора» Петушенко пообещал, что количество пробок на пути к морям Ростовской области и Краснодарского края значительно снизится.

В Сети появилось видео затора у терминалов на открытом 15 июня Путиным обходе Аксая
Узнать подробнее

Пожар на ГРЭС

В среду, 14 июня, пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. В тушении участвовали 70 спасателей и 29 единиц техники. На ликвидацию огня у них ушло несколько часов.

С предприятия эвакуировали 150 человек. При этом трех сотрудников ГРЭС пришлось госпитализировать с ожогами. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Официально причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции. Сообщения о взрыве или теракте своего подтверждения не нашли.

Работа ГРЭС была приостановлена на несколько часов. Из-за этого без электроснабжения осталась часть жителей Ростовской области. В Ростове в тот день перестали ходить трамваи и выключились светофоры. Ближе к вечеру 14 июня обеспечение граждан электричеством было восстановлено.

Следователи проверят факт травмирования рабочих в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске
Узнать подробнее

«Молочная вечеринка»

Жителей Ростовской области шокировало опубликованное в сети видео с развлечениями фермера Дмитрия Ганженко и бывшего полицейского Максима Маслакова. Мужчина, находясь на молочной ферме, голышом искупались в чане с молоком.

Инцидентом заинтересовались сразу несколько надзорных органов. В Роспотребнадзоре после проведенного расследования заявили, что молоко, в котором купались мужчины, не поставлялось для продажи. Региональный Россельхознадзор также подтвердил эту информацию, однако проверку связанных с Ганженко фермерских хозяйств еще не закончил.

Сами участники «молочной вечеринки» заявили, что искупались в сухом молоке, разбавленном водой. Продукт предназначался для свиней и был просрочен. После купания его якобы вылили в канализацию.

Ганженко и Маслаков попросили прощения за свой поступок и заявили, что испытывают стыд. Однако Маслакова извинения не спасли от увольнения из администрации Сусатского сельского поселения. Ганженко же ждет приговор от казачьего совета стариков. Фермер ко всему прочему является казаком.

Читайте также:
Эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу АксаяЧто случилось на Новочеркасской ГРЭС и кто виноват в пожареЕще одну ферму проверят после пикантного купания мужчин в молоке в Ростовской области
#Происшествие#Транспорт#Пожар#Происшествие в Ростовской области#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Семикаракорский район#Аксай#Голубев#Голубев Василий Юрьевич#Путин#Владимир Путин#Путин Владимир Владимирович#Обход Аксая#Пожар на Новочеркасской ГРЭС 14 июня#Новочеркасская ГРЭС#Соцсети#Дороги в Ростовской области#МЧС России по Ростовской области#Алина Заярная
Подпишитесь
Двух сотрудников МВД в Ростове уволили из-за связи с «полицейским ОПГ»
Сегодня, 15:54
В сети появилось видео с места столкновения автобуса и трамвая в Ростове 18 июня
Сегодня, 14:32
Шесть хакеров из Ростова задержали за хищение данных банковских карт у иностранцев
Сегодня, 13:41
Еще одну ферму проверят после пикантного купания мужчин в молоке в Ростовской области
Сегодня, 10:23
Мост в Гуково Ростовской области срочно закрыли из-за угрозы обрушения
Сегодня, 10:22