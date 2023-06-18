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Киев надеется обменять членов «Азова» *, которых судят в Ростове

18 июня 2023, 05:30
Фото: 1MI
Суд
Киев намерен обменять участников запрещенного в России батальона «Азов»*, суд над которыми проходит в Ростове, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, 6 июня в Ростове прошло первое заседание по уголовным делам в отношении представителей запрещенного батальона. Перед судом предстали 24 человека, которых обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также насильственном захвате власти.

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Подоляк прокомментировал суд над участниками батальона, который прошел в Ростове. Он заявил, что украинская сторона будет пробовать их обменять.

Среди них семь человек, которые занимались организацией преступной деятельности батальона. Еще 17 человек — являлись членами «Азова»*.

* — запрещенная в России террористическая организация.

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