Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Напомним, 6 июня в Ростове прошло первое заседание по уголовным делам в отношении представителей запрещенного батальона. Перед судом предстали 24 человека, которых обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также насильственном захвате власти.
Подоляк прокомментировал суд над участниками батальона, который прошел в Ростове. Он заявил, что украинская сторона будет пробовать их обменять.
Среди них семь человек, которые занимались организацией преступной деятельности батальона. Еще 17 человек — являлись членами «Азова»*.
* — запрещенная в России террористическая организация.