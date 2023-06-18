rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Изображение материала

Ливни с градом и усиление ветра до 22 метров в секунду ожидают в Ростовской области

18 июня 2023, 12:59
Фото: pxhere.com
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области до конца суток 18 июня
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области до конца суток 18 июня, сообщили в МЧС России по региону.

Усиление непогоды прогнозируется в Ростовской области 18 июня. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни с градом и грозами. Скорость ветра в регионе усилится до 22 метров в секунду.

Температура воздуха при этом днем составит +27 градусов, а вечером — +18.

Губернатор заявил, что уборка урожая на Дону задерживается на неделю из-за погоды
Узнать подробнее

Местным жителям рекомендуют в период бушевания непогоды воздержаться от походов на улицу.

Напомним, вчера образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.

Читайте также:
Ливни с градом и усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Ростовской областиРостовскую область накроет сильными ливнями и градом вечером 15 июняСиноптик Елена Назарова предупредила о жаре в +39 градусов в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Погода в Ростовской области
Подпишитесь
Жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе
Сегодня, 05:56
Ростовчане заявили, что велодорожки на Пушкинской невозможно использовать
Сегодня, 04:54
Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону вернутся дожди в июне
Сегодня, 04:43
Сразу три трассы в Ростовской области сделают федеральными
16 июня 18:12
Эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна
16 июня 16:58
«Полтора миллиона»: частный детектив рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове
16 июня 17:01