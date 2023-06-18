Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Усиление непогоды прогнозируется в Ростовской области 18 июня. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни с градом и грозами. Скорость ветра в регионе усилится до 22 метров в секунду.
Температура воздуха при этом днем составит +27 градусов, а вечером — +18.
Местным жителям рекомендуют в период бушевания непогоды воздержаться от походов на улицу.
Напомним, вчера образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.