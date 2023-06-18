Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Очевидцы сообщили о ДТП на трассе под Миллерово Ростовской области. Там микроавтобус влетел в зерновоз. На видео с места событий видно, что от капота маршрутки осталась лишь груда металла.
В ГИБДД России по Ростовской области инцидент пока никак не комментировали. Информация о пострадавших уточняется.
Сейчас в районе ДТП образовалась небольшая пробка. Водителям рекомендуется искать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в заторе.
Ранее водитель погиб в загоревшемся после ДТП грузовике в Ростовской области.