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Микроавтобус влетел в зерновоз на трассе в Ростовской области 18 июня

18 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI
Под Миллерово Ростовской области произошло ДТП с участием зерновоза и микроавтобуса
Под Миллерово Ростовской области произошло ДТП с участием зерновоза и микроавтобуса, сообщают в соцсетях очевидцы.

Очевидцы сообщили о ДТП на трассе под Миллерово Ростовской области. Там микроавтобус влетел в зерновоз. На видео с места событий видно, что от капота маршрутки осталась лишь груда металла.

В ГИБДД России по Ростовской области инцидент пока никак не комментировали. Информация о пострадавших уточняется.

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Сейчас в районе ДТП образовалась небольшая пробка. Водителям рекомендуется искать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в заторе.

Ранее водитель погиб в загоревшемся после ДТП грузовике в Ростовской области.

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