Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Жители Гуково сообщили, что в городе перекрыли для движения мост на Магистральной улице. Ограничение связано с сильной угрозой обрушения конструкции. Когда мост сможет снова возобновить работу, не уточняется.
Горожане пишут, что давно просили ограничить движение большегрузов по мосту из-за угрозы его обрушения. Однако теперь они не знают, когда мост снова смогут открыть.
«Если дорогу не могут отремонтировать, то мост теперь явно будут делать долго», «К сожалению, это надолго», «Логичный результат выросшего движения большегрузов через город. Теперь ждём, когда „выдавят“ переезд!», — пишут в соцсетях жители Гуково.
Ранее сообщалось, что движение перекроют в Ростове под Текучевским мостом с 12 июля.