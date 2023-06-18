Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Трагедия едва не произошла 18 июня между городским пляжем Азова и дебаркадером Азовского-Центрального подразделения областной службы спасения. 39-летний житель Мурманской области приехал в Азовский район с семьей отдохнуть. Мужчина вместе с 11-летним сыном решили поплавать в Дону на одноместном матрасе.
Внезапно отец семейства упал в воду, течение стало затягивать его под матрас. Мальчик стал плакать, звать на помощь и пытаться самостоятельно вытащить отца. К счастью, к ним быстро подоспели спасатели. Они забрали мужчину с ребенком на свой катер и доставили к берегу.
Ноги мужчины оказались в глубоких ссадинах, обрабатывать их пришлось медсестре. К счастью, других телесных травм на нем и ребенке не оказалось.
Ранее в Таганрогском заливе спасли группу подростков, унесенных в море на сапбордах.