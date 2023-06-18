Внезапно отец семейства упал в воду, течение стало затягивать его под матрас. Мальчик стал плакать, звать на помощь и пытаться самостоятельно вытащить отца. К счастью, к ним быстро подоспели спасатели. Они забрали мужчину с ребенком на свой катер и доставили к берегу.