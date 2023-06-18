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На 18,5% могут проиндексировать МРОТ в Ростовской области

18 июня 2023, 09:19
Фото: 1MI
В Ростовской области, как и во всей России, МРОТ могут увеличить на 18,5%
В Ростовской области, как и во всей России, МРОТ могут увеличить на 18,5%, пишут «Новые известия».

Президент Владимир Путин пообещал, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличат на 18,5%. Он уточнил, что воплощением экономического роста в стране должен стать рост уровня дохода граждан.

Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля. Инфляция в этом году составит по меньшей мере 5-7%. Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции.

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Также президент предложил увеличить поддержку молодых матерей. По словам главы государства, пособия на ребенка до полутора лет нужно выплачивать вне зависимости от изменений дохода семьи.

Ранее RostovGazeta разобралась, как Росстат рассчитывает показатели бедности ростовчан.

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#Виктория Прутковская#МРОТ в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Путин#Владимир Путин#Путин Владимир Владимирович
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