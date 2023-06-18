Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Президент Владимир Путин пообещал, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличат на 18,5%. Он уточнил, что воплощением экономического роста в стране должен стать рост уровня дохода граждан.
Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля. Инфляция в этом году составит по меньшей мере 5-7%. Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции.
Также президент предложил увеличить поддержку молодых матерей. По словам главы государства, пособия на ребенка до полутора лет нужно выплачивать вне зависимости от изменений дохода семьи.
Ранее RostovGazeta разобралась, как Росстат рассчитывает показатели бедности ростовчан.