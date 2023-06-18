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Образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы

18 июня 2023, 09:40
Фото: pxhere.com
Очевидцы засняли на видео воздушную воронку на Гребном канале в Ростове
Очевидцы засняли на видео воздушную воронку на Гребном канале в Ростове, кадры опубликованы в соцсетях.

Ростовчане, отдыхающие на Гребном канале в Ростове, 17 июня стали свидетелями необычного явления. На небе из туч на большой высоте образуется воронка, похожая на смерч.

К счастью, до земли и воды вихрь не добрался. Однако находившиеся на Гребном канале очевидцы опасались, что стихия может разрастись.

Очевидцы засняли на видео воздушную воронку на Гребном канале в Ростове
Видео: pxhere.com
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«Не зря штормовое предупреждение передавали», «Почему в непогоду так много людей там», — пишут в соцсетях комментаторы.

Напомним, в конце мая на Гребном канале в Ростове произошла трагедия. Во время сильного порыва ветра обрушилась зрительская трибуна на футбольном матче юниоров. В результате 36 человек пострадали и один погиб.

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