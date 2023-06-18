Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Ростовчане, отдыхающие на Гребном канале в Ростове, 17 июня стали свидетелями необычного явления. На небе из туч на большой высоте образуется воронка, похожая на смерч.
К счастью, до земли и воды вихрь не добрался. Однако находившиеся на Гребном канале очевидцы опасались, что стихия может разрастись.
«Не зря штормовое предупреждение передавали», «Почему в непогоду так много людей там», — пишут в соцсетях комментаторы.
Напомним, в конце мая на Гребном канале в Ростове произошла трагедия. Во время сильного порыва ветра обрушилась зрительская трибуна на футбольном матче юниоров. В результате 36 человек пострадали и один погиб.