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Один человек погиб в аварии с байкером в Ростовской области

18 июня 2023, 19:46
Фото: 1MI
В Ростовской области погиб человек в столкновении автомобиля и мотоцикла, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в вечернее время в Шахтах на улице Искра, когда водитель «Лады Гранта» при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda. Это стало причиной столкновения транспорта.

«Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Его пассажир скончался до приезда скорой, ему было 27 лет», — сказано в сообщении.

Водитель погиб в загоревшемся после ДТП грузовике в Ростовской области
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В данный момент устанавливаются все обстоятельства столкновения.

Ранее в Сеть слили видео сгоревшего в Ростовской области КамАЗа, в котором погиб водитель.

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