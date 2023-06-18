Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Авария произошла в вечернее время в Шахтах на улице Искра, когда водитель «Лады Гранта» при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda. Это стало причиной столкновения транспорта.
«Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Его пассажир скончался до приезда скорой, ему было 27 лет», — сказано в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства столкновения.
Ранее в Сеть слили видео сгоревшего в Ростовской области КамАЗа, в котором погиб водитель.