Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Жители Ростова сообщили о глубоком провале посреди дороги в переулке Университетском. Опасная яма образовалась напротив дома №22. Ее устранением никто не занимается уже несколько дней.
Местные жители заложили яму камнями и палками, чтобы проезжающие машины не упали и не пострадали в дорожном провале.
На сайте благоустройства Ростова сообщили, что уже приняли к сведению жалобу горожан и назначают исполнителя.
Ранее более десяти водителей остались без колес из-за огромных ям на выезде из Ростова.