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Огромный провал образовался посреди улицы в центре Ростова 18 июня

18 июня 2023, 13:40
Фото: Сайт благоустройства Ростова-на-Дону
В переулке Университетском в Ростове образовалась глубокая яма
В переулке Университетском в Ростове образовалась глубокая яма, сообщили жители города на портале благоустройства.

Жители Ростова сообщили о глубоком провале посреди дороги в переулке Университетском. Опасная яма образовалась напротив дома №22. Ее устранением никто не занимается уже несколько дней.

Местные жители заложили яму камнями и палками, чтобы проезжающие машины не упали и не пострадали в дорожном провале.

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На сайте благоустройства Ростова сообщили, что уже приняли к сведению жалобу горожан и назначают исполнителя.

Ранее более десяти водителей остались без колес из-за огромных ям на выезде из Ростова.

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