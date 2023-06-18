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Published Сегодня, 14:11

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Ребенок пострадал в результате столкновения трамвая с автобусом в Ростове 18 июня

18 июня 2023, 14:11
Фото: 1MI
ДТП с участием автобуса №40 и трамвая произошло в Ростове 18 июня
ДТП с участием автобуса №40 и трамвая произошло в Ростове 18 июня, сообщили в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло на Сельмаше в Ростове. Автобус №40 и трамвай врезались друг в друга под мостом у железнодорожного вокзала. Транспортные средства значительно пострадали, рядом разбросаны разбитые стекла.

Очевидцы сообщают, что на место прибыла реанимация. Известно, как минимум, об одном пострадавшем. Им оказался ребенок, ему накладывают швы.

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ГИБДД России по Ростовской области инцидент пока никак не комментировало.

Информация уточняется.

Напомним, ранее в Новочеркасске пострадал шестилетний ребенок в тройной аварии.

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