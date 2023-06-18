Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
ДТП произошло на Сельмаше в Ростове. Автобус №40 и трамвай врезались друг в друга под мостом у железнодорожного вокзала. Транспортные средства значительно пострадали, рядом разбросаны разбитые стекла.
Очевидцы сообщают, что на место прибыла реанимация. Известно, как минимум, об одном пострадавшем. Им оказался ребенок, ему накладывают швы.
ГИБДД России по Ростовской области инцидент пока никак не комментировало.
Информация уточняется.
Напомним, ранее в Новочеркасске пострадал шестилетний ребенок в тройной аварии.