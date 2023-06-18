Пробы на микробиологические показатели берутся в регионе ежедекадно с мая по октябрь. Так, с начала года из поверхностных водоёмов Ростовской области, используемых в рекреационных целях, было отправлено на анализ 200 проб воды. Эти пробы были исследованы на микробиологические показатели.