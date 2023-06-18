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Ростов и Таганрог возглавили антирейтинг по загрязнению водоёмов

18 июня 2023, 07:11
Фото: 1MI
Таганрог вошел в антирейтинг городов и районов региона с самой грязной водой в водоемах
Наибольшее микробное загрязнение воды водоемов Ростовской области было зафиксировано в Ростове и Таганроге, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Также неудовлетворительной была признана вода в водоемах Куйбышевского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов.

Пробы на микробиологические показатели берутся в регионе ежедекадно с мая по октябрь. Так, с начала года из поверхностных водоёмов Ростовской области, используемых в рекреационных целях, было отправлено на анализ 200 проб воды. Эти пробы были исследованы на микробиологические показатели.

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Почти 60 проб были отобраны на паразитологические и 8 — на вирусологические показатели. Так, было выявлено, что 28% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Ранее власти Ростовской области призвали жителей не купаться в Дону. Вода была признана небезопасной для здоровья. А местный эколог разъяснил RostovGazeta, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться.

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#Загрязнение экологии#Непригодная вода#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Пляжи в Ростовской области
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