Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:58
Ростовчане рассказали, что по этим дорожкам постоянно ходят пешеходы, в том числе матери с колясками. Из-за этого здесь не могут проехать велосипедисты.
«Нужно либо системно поддерживать порядок, не допуская подобного, либо все же озаботиться переносом велодорожки в центр бульвара. Велоинфраструктура — это важная составляющая комфортного будущего, а не чума, которую нужно прятать», — написал автор.
Ранее вдоль велодорожек на Пушкинской установили барьерные заграждения. Благодаря этому водители не смогут парковать свои автомобили на выделенных для велосипедистов полосах.