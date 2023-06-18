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Ростовчане заявили, что велодорожки на Пушкинской невозможно использовать

18 июня 2023, 04:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону невозможно использовать по назначению велодорожки на улице Пушкинской из-за пешеходов, сообщили горожане в сервисе «Благоустройство города».

Ростовчане рассказали, что по этим дорожкам постоянно ходят пешеходы, в том числе матери с колясками. Из-за этого здесь не могут проехать велосипедисты.

«Нужно либо системно поддерживать порядок, не допуская подобного, либо все же озаботиться переносом велодорожки в центр бульвара. Велоинфраструктура — это важная составляющая комфортного будущего, а не чума, которую нужно прятать», — написал автор.

Барьерными ограждениями выделили велодорожки на Пушкинской в Ростове
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Ранее вдоль велодорожек на Пушкинской установили барьерные заграждения. Благодаря этому водители не смогут парковать свои автомобили на выделенных для велосипедистов полосах.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Велосипед в Ростове#Зона для велосипедистов#Проблемы в Ростове#Илья Протвинов
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