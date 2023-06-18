Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Ростовский зооволонтер Алена Кравцова занимается спасением животных, пострадавших после взрыва на Каховской ГЭС. В результате ЧП многие местные жители не смогли забрать питомца во время эвакуации или просто потерял его. Истощенным животным и помогает ростовская активистка.
По словам девушки, чаще всего из зоны затопления забирают котов. Сама Кравцова вывезла оттуда более 200 кошек. Сейчас она хочет сконцентрировать свои силы на спасении собак.
Волонтер рассказала Don Mash, что сейчас отправляется в Новую Каховку. Она отвезет туда лекарства и корм для животных, а некоторых из кошек и собак поселит у себя в приюте.
Ранее RostovGazeta рассказала, чего ждать Ростовской области после разрушения Каховской ГЭС.