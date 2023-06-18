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Ростовский волонтер спасает животных, пострадавших после взрыва Каховской ГЭС

18 июня 2023, 08:15
Фото: 1MI
Ростовский волонтер спасает животных, пострадавших после взрыва на Каховской ГЭС
Ростовский волонтер Алена Кравцова спасает животных, пострадавших после взрыва на Каховской ГЭС, пишут местные Telegram-каналы.

Ростовский зооволонтер Алена Кравцова занимается спасением животных, пострадавших после взрыва на Каховской ГЭС. В результате ЧП многие местные жители не смогли забрать питомца во время эвакуации или просто потерял его. Истощенным животным и помогает ростовская активистка.

По словам девушки, чаще всего из зоны затопления забирают котов. Сама Кравцова вывезла оттуда более 200 кошек. Сейчас она хочет сконцентрировать свои силы на спасении собак.

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Волонтер рассказала Don Mash, что сейчас отправляется в Новую Каховку. Она отвезет туда лекарства и корм для животных, а некоторых из кошек и собак поселит у себя в приюте.

Ранее RostovGazeta рассказала, чего ждать Ростовской области после разрушения Каховской ГЭС.

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#Общество#Животные#Волонтеры в Ростове
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