В Ростове задержали шесть хакеров. Их подозревают в хищении данных банковских карт у иностранцев. Ростовчане действовали сообща с жителем Рязани. Молодые люди познакомились в онлайн-игре. Позже им пришла идея воровать разные карты для оплаты в интернете и без хозяина.