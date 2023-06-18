Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Ростове задержали шесть хакеров. Их подозревают в хищении данных банковских карт у иностранцев. Ростовчане действовали сообща с жителем Рязани. Молодые люди познакомились в онлайн-игре. Позже им пришла идея воровать разные карты для оплаты в интернете и без хозяина.
Don Mash уточняет, что особым спросом пользовались карты жителей США, Канады, Франции и Германии. Вся информация о картах хранилась на серверах в Петербурге и за границей.
Ростовчане планировали продать собранные данные в даркнете. Однако в тайне от них рязанский участник компании продал часть данных покупателю, которым оказался сотрудник правоохранительных органов. Сейчас рязанец находится под домашним арестом.
Задержанные под руководством московских следователей ростовчане заявили, что преступления не совершали. Им грозит обвинение в неправомерном обороте средств платежей.
Официальных комментариев по поводу задержания хакеров от МВД России по Ростовской области пока не поступало.
Ранее в Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины.