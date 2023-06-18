Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Ростовскую область накроет самая продолжительная магнитная буря. Она ожидается с 18 июня и продлится до 24 июня. Ее пик придется на вторник, 20 июня. Этот день станет чрезвычайно опасным для чувствительных к погодным изменениям граждан.
Магнитные бури могут влиять на работу множества органов и систем организма человека. В дни высокой активности Солнца медики часто фиксируют рост числа инфарктов и инсультов.
Ранее жители Таганрога в Ростовской области рассказали о солнечном гало в небе.