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Сильнейшая магнитная буря приближается к Ростовской области

18 июня 2023, 08:58
Фото: 1MI
Ростовскую область ожидает сильнейшая магнитная буря
Ростовскую область ожидает сильнейшая магнитная буря, пишут «Новые известия».

Ростовскую область накроет самая продолжительная магнитная буря. Она ожидается с 18 июня и продлится до 24 июня. Ее пик придется на вторник, 20 июня. Этот день станет чрезвычайно опасным для чувствительных к погодным изменениям граждан.

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Магнитные бури могут влиять на работу множества органов и систем организма человека. В дни высокой активности Солнца медики часто фиксируют рост числа инфарктов и инсультов.

Ранее жители Таганрога в Ростовской области рассказали о солнечном гало в небе.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Таганрог#Магнитные бури в Ростовской области#Магнитные бури
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