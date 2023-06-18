Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В воскресенье, 18 июня, в городе будет облачно с температурой 28 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В понедельник и вторник сохранятся аналогичные погодные условия с максимальной температурой 27 градусов. А со среды, 21 июня, начнется дождливая погода.
Осадки будут продолжаться до пятницы, а температура к этому моменту поднимется до 29 градусов. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду.
В следующую субботу вернется облачная погода, но температура воздуха не поменяется.
Ранее непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону.