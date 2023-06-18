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Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону вернутся дожди в июне

18 июня 2023, 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе снова ожидается дождливая и теплая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 18 июня, в городе будет облачно с температурой 28 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В понедельник и вторник сохранятся аналогичные погодные условия с максимальной температурой 27 градусов. А со среды, 21 июня, начнется дождливая погода.

Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая
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Осадки будут продолжаться до пятницы, а температура к этому моменту поднимется до 29 градусов. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду.

В следующую субботу вернется облачная погода, но температура воздуха не поменяется.

Ранее непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону.

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