Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Новая неделя в Ростове начнется с сухой и жаркой погоды. В понедельник, 19 июня, будет солнечно. Температура воздуха днем достигнет +28 градусов, а вечером — +17. Скорость ветра составит всего лишь два метра в секунду.
Такая погода сохранится в городе до середины недели. С четверга в Ростове снова станет облачно. Однако осадков не прогнозируется. Температура воздуха в городе также останется высокой. Днем в среднем будет около +27 градусов, а вечером — +15.
Ранее синоптик Елена Назарова предупредила о жаре в +39 градусов в Ростовской области.