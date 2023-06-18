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Солнце и жара до +28 градусов ожидают ростовчан с 19 июня

18 июня 2023, 18:34
Фото: 1MI
Новая неделя в Ростове начнется с солнечной и жаркой погоды
Новая неделя в Ростове начнется с солнечной и жаркой погоды, сообщили синоптики.

Новая неделя в Ростове начнется с сухой и жаркой погоды. В понедельник, 19 июня, будет солнечно. Температура воздуха днем достигнет +28 градусов, а вечером — +17. Скорость ветра составит всего лишь два метра в секунду.

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Такая погода сохранится в городе до середины недели. С четверга в Ростове снова станет облачно. Однако осадков не прогнозируется. Температура воздуха в городе также останется высокой. Днем в среднем будет около +27 градусов, а вечером — +15.

Ранее синоптик Елена Назарова предупредила о жаре в +39 градусов в Ростовской области.

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