Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Из администрации Сусатского сельского поселения уволили Максима Маслакова. Мужчина прославился пикантным купанием в чане с молоком со своим приятелем, фермером Дмитрием Ганженко. В администрации муниципалитета Маслаков, бывший полицейский, работал инспектором отдела муниципального фонда.
Глава администрации Андрей Денисов заявил Radio Sputnik, что испытал чувство «стыда», когда посмотрел видео с купанием своего подчиненного. Он спросил у Маслакова, зачем тот это сделал, в ответ тот заявил, что признает свою вину и обещает исправиться. Однако от увольнения участника «молочной вечеринки» это не спасло.
Напомним, сами фермер и экс-полицейский ранее извинились за купание в чане с молоком в Ростовской области.