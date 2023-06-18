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Участника «молочной вечеринки» уволили из местной администрации в Ростовской области

18 июня 2023, 12:01
Фото: pxhere.com
Максима Маслакова, искупавшегося с другом в чане с молоком, уволили из администрации сельского поселения Ростовской области
Максима Маслакова, искупавшегося с другом в чане с молоком, уволили из администрации Сусатского сельского поселения Ростовской области, пишут СМИ.

Из администрации Сусатского сельского поселения уволили Максима Маслакова. Мужчина прославился пикантным купанием в чане с молоком со своим приятелем, фермером Дмитрием Ганженко. В администрации муниципалитета Маслаков, бывший полицейский, работал инспектором отдела муниципального фонда.

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Глава администрации Андрей Денисов заявил Radio Sputnik, что испытал чувство «стыда», когда посмотрел видео с купанием своего подчиненного. Он спросил у Маслакова, зачем тот это сделал, в ответ тот заявил, что признает свою вину и обещает исправиться. Однако от увольнения участника «молочной вечеринки» это не спасло.

Напомним, сами фермер и экс-полицейский ранее извинились за купание в чане с молоком в Ростовской области.

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#Соцсети#Увольнение чиновника в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область#Семикаракорский район
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