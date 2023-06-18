Глава администрации Андрей Денисов заявил Radio Sputnik, что испытал чувство «стыда», когда посмотрел видео с купанием своего подчиненного. Он спросил у Маслакова, зачем тот это сделал, в ответ тот заявил, что признает свою вину и обещает исправиться. Однако от увольнения участника «молочной вечеринки» это не спасло.