Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Издание 161.ру со ссылкой на свои источники сообщает о новых подозреваемых в деле о «полицейском ОПГ» в Ростове. Ими стали заместитель начальника ростовского отдела экономической безопасности Игорь Кузнецов и начальник пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребрынке и агрокомплексе Владимир Каденко. Сейчас они якобы уволены из органов по собственному желанию.
СМИ пишут, что причастность Каденко и Кузнецова к ОПГ установили московские силовики. Они выяснили, что Каденко, предположительно, принимал участие в преступных схемах управления БЭП. Он, вероятно, отвечал за незаконное производство табака и алкоголя, а также их перепродажу.
Также столичные силовики вынесли предупреждения по неполному служебному соответствую трем руководящим сотрудникам ГУ МВД Ростова. Их причастность к ОПГ еще устанавливается.
В самом МВД России по Ростовской области информацию об увольнении сотрудников и вынесении предупреждений руководству никак не комментировали.
Напомним, дело о «полицейском ОПГ» в Ростове расследуют уже несколько месяцев. Его фигурантами являются десятки сотрудников правоохранительных органов. Они предположительно, брали взятки с владельцев нелегальных табачных ларьков в городе и покрывали их деятельность. Чтобы спасти их от сноса, сотрудники МВД даже угрожали ростовским чиновникам.