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В деле о «полицейском ОПГ» в Ростове появились новые подозреваемые

18 июня 2023, 17:34
Фото: 1MI
Новые подозреваемые появились в громком деле о "полицейском ОПГ" в Ростове
Новые подозреваемые появились в громком деле о «полицейском ОПГ» в Ростове, пишут СМИ.

Издание 161.ру со ссылкой на свои источники сообщает о новых подозреваемых в деле о «полицейском ОПГ» в Ростове. Ими стали заместитель начальника ростовского отдела экономической безопасности Игорь Кузнецов и начальник пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребрынке и агрокомплексе Владимир Каденко. Сейчас они якобы уволены из органов по собственному желанию.

СМИ пишут, что причастность Каденко и Кузнецова к ОПГ установили московские силовики. Они выяснили, что Каденко, предположительно, принимал участие в преступных схемах управления БЭП. Он, вероятно, отвечал за незаконное производство табака и алкоголя, а также их перепродажу.

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Также столичные силовики вынесли предупреждения по неполному служебному соответствую трем руководящим сотрудникам ГУ МВД Ростова. Их причастность к ОПГ еще устанавливается.

В самом МВД России по Ростовской области информацию об увольнении сотрудников и вынесении предупреждений руководству никак не комментировали.

Напомним, дело о «полицейском ОПГ» в Ростове расследуют уже несколько месяцев. Его фигурантами являются десятки сотрудников правоохранительных органов. Они предположительно, брали взятки с владельцев нелегальных табачных ларьков в городе и покрывали их деятельность. Чтобы спасти их от сноса, сотрудники МВД даже угрожали ростовским чиновникам.

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