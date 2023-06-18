Издание 161.ру со ссылкой на свои источники сообщает о новых подозреваемых в деле о «полицейском ОПГ» в Ростове. Ими стали заместитель начальника ростовского отдела экономической безопасности Игорь Кузнецов и начальник пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребрынке и агрокомплексе Владимир Каденко. Сейчас они якобы уволены из органов по собственному желанию.